Los futbolistas Gonzalo Plata y Denil Castillo dejarán la concentración de la selección de Ecuador previo al partido amistoso que disputará este martes en Guayaquil ante su par de Bolivia, informó este lunes la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



La salida de Castillo, quien durante estos días realizó trabajos de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico de La Tri, responde a una lesión de tobillo que tuvo durante uno de los entrenamientos y que ya había sido informada días atrás por el seleccionador Marcelo Gallardo.



Plata, en tanto, "dejará la concentración por motivos personales", señaló la FEF en un comunicado.



De acuerdo a la institución, ambos retornarán de manera inmediata a sus clubes, el Midtjylland danés (Castillo) y el Flamengo brasileño (Plata).



Estas bajas se suman a las de Alan Franco y Alan Minda, del Atlético Mineiro brasileño, quienes están lesionados.



Ecuador y Bolivia se medirán este martes en el estadio Monumental de Barcelona, en Guayaquil, por la fecha FIFA de noviembre, en un partido en el que la Tri intentará cerrar el año con un nuevo triunfo, después de ganar el pasado viernes en Quito por 2-0 a Costa Rica. EFE