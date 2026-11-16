¡Escándalo en Brasil! Una final del fútbol femenino terminó a los golpes

Una final que debía ser una fiesta deportiva terminó en medio de la violencia. El encuentro entre Ferroviária y Corinthians por el Campeonato Paulista Femenino Sub-20, disputado este domingo en Araraquara, Brasil, tuvo un cierre polémico luego de que varias futbolistas protagonizaran una batalla campal dentro del campo de juego.

El conflicto se desató a los 76 minutos, cuando Ana Carla Miga, jugadora de Ferroviária, protagonizó un cruce con Gabi Jordi, de Corinthians. Después de una disputa por el balón, Miga reaccionó con una patada contra su rival y posteriormente le lanzó golpes de puño, lo que provocó que la tensión se extendiera entre integrantes de ambos equipos.

En medio de los incidentes, Mel, futbolista de Corinthians, también recibió un golpe de puño de Miga y terminó en el suelo, donde posteriormente recibió atención médica. Otras jugadoras intervinieron para separar a las involucradas y evitar que la pelea continuara.

La árbitra Jessica Aparecida Milani intentó controlar la situación y, tras lo ocurrido, decidió expulsar a Ana Carla Miga y Gabi Jordi. Emy, delantera de Corinthians que se encontraba en el banco de suplentes, también recibió la tarjeta roja.

El encuentro estuvo detenido durante aproximadamente seis minutos y luego se reanudó. Ferroviária logró mantener la ventaja y terminó imponiéndose por 2-0, resultado que le permitió conquistar su tercer título en la categoría.

Tras el partido, las imágenes de la pelea se difundieron ampliamente en las redes sociales y provocaron cuestionamientos por el comportamiento de las futbolistas en una competición juvenil.

Corinthians también se pronunció mediante un comunicado oficial, en el que expresó su rechazo a las agresiones cometidas por Ana Carla Vitória Vianna Lima, identificada por el club como la futbolista de Ferroviária involucrada en los incidentes.

La institución calificó como inadmisible cualquier manifestación de violencia en el deporte y recordó que este tipo de comportamientos contradicen los principios de respeto, disciplina y espíritu deportivo que deben prevalecer en las competiciones, especialmente en las categorías formativas.