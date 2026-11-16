El fútbol brasileño está de luto. Dino Sani, exfutbolista y campeón del mundo con la selección de Brasil en 1958, falleció a los 94 años. La noticia fue confirmada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que expresó sus condolencias a familiares, amigos y seguidores del histórico mediocampista.

Nacido el 23 de mayo de 1932 en São Paulo, Dino Sani fue parte del equipo brasileño que conquistó su primera Copa del Mundo en Suecia 1958. Durante el torneo disputó los dos primeros encuentros, ante Austria e Inglaterra, pero una lesión muscular le impidió continuar en la competición. Su lugar fue ocupado por Zito.

A lo largo de su carrera con la selección brasileña disputó 24 partidos y marcó cuatro goles, según los registros de la CBF. Además del título mundial, integró los equipos que conquistaron la Taça Oswaldo Cruz en 1958, la Taça Bernardo O'Higgins en 1959 y la Copa Roca en 1960.

En el fútbol de clubes, inició su trayectoria en Palmeiras, donde conquistó el Campeonato Paulista de 1950. Posteriormente pasó por XV de Jaú y Comercial antes de llegar al São Paulo, equipo con el que alcanzó uno de sus mejores momentos futbolísticos: disputó 324 partidos, anotó 113 goles y ganó el campeonato estadual de 1957.

También defendió los colores de Boca Juniors y AC Milan. Con el conjunto italiano conquistó la Serie A en la temporada 1961-62 y la Copa de Europa, actual Liga de Campeones, en 1962-63. Más adelante jugó en Corinthians, donde puso fin a su carrera como futbolista en 1968.

Tras colgar los botines, continuó vinculado al deporte como entrenador. Dirigió a importantes equipos de Brasil, entre ellos Palmeiras, Internacional, Flamengo, Fluminense y Grêmio. También tuvo una destacada etapa en Peñarol de Uruguay, con el que consiguió dos campeonatos nacionales consecutivos, en 1978 y 1979.

Su fallecimiento deja de luto al fútbol brasileño y a los clubes que formaron parte de su extensa trayectoria.