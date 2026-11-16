¡Final definida! Real Potosí y Always Ready van por el título de la Copa Paceña 2026

La Copa Paceña 2026 ya conoce a sus dos protagonistas. Always Ready y Real Potosí consiguieron superar las semifinales y se enfrentarán en la gran final del certamen, en una definición que pondrá frente a frente a dos equipos que llegan con la ilusión de levantar el trofeo.

El conjunto potosino consiguió su clasificación después de imponerse por 2-0 a Nacional Potosí en una nueva edición del clásico de la Villa Imperial. Jeferson Rivas abrió el marcador a los 29 minutos e Igor Soares amplió la diferencia a los 75’, ambos desde el punto penal.

El encuentro terminó con tensión debido a la expulsión de Maxi Núñez, que dejó a Nacional Potosí con diez futbolistas. Con este resultado, Real Potosí cerró la serie con un global de 7-5 y, además de avanzar a la final, garantizó su participación internacional en 2027, con una plaza que puede ser Libertadores 3 o Sudamericana 1.

Por su parte, Always Ready selló su boleto tras derrotar por 2-0 a Independiente Petrolero en El Alto. El equipo dirigido por Pablo Godoy encontró la ventaja rápidamente mediante Jesús Maraude, quien anotó a los cinco minutos, mientras que Pablo Lima sentenció el encuentro en el tiempo añadido, a los 91’.

El Millonario llegó a la revancha después de igualar 0-0 en el compromiso de ida disputado en el estadio Patria de Sucre. La victoria en casa le permitió resolver la eliminatoria y convertirse en el otro finalista.

Ahora, Always Ready y Real Potosí tendrán el desafío de definir al campeón de la Copa Paceña 2026. La expectativa crece en torno a una final que tendrá como protagonistas al representante alteño y al histórico conjunto de la Villa Imperial.