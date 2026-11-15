San Juan FC y Mineros de Potosí van por el ascenso a la División Profesional

La Copa Simón Bolívar 2026 ya tiene a sus dos finalistas. San Juan FC y Club Deportivo Mineros de Potosí consiguieron superar sus respectivas llaves de semifinales y ahora se enfrentarán por el campeonato y el boleto de ascenso a la División Profesional del fútbol boliviano.

Para el conjunto cruceño será una nueva oportunidad de alcanzar el objetivo que se le escapó en la pasada temporada. San Juan FC disputará su segunda final consecutiva, después de haber terminado como subcampeón en 2025, cuando perdió la definición frente a Real Potosí.

En la otra vereda estará CD Mineros de Potosí, que buscará hacer historia bajo la conducción del entrenador paraguayo Francisco ‘Pancho’ Argüello. El equipo de la Villa Imperial intentará conseguir por primera vez el ascenso al profesionalismo y ampliar la presencia potosina en la máxima categoría, donde actualmente compiten Real Potosí y Nacional Potosí.

La definición se jugará en dos escenarios: Santa Cruz y Potosí. La Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol será la encargada de establecer las fechas y los horarios de ambos encuentros.

Con dos equipos que persiguen el mismo sueño, la última instancia de la Copa Simón Bolívar promete una definición por el título y el ascenso al fútbol grande de Bolivia.