¡La magia está de regreso! Ronaldinho sale del retiro y jugará hoy: hora y cómo verlo en vivo

¡Vuelve el espectáculo! Ronaldinho Gaúcho volverá a las canchas este domingo 15 de noviembre para disputar un partido oficial con el Ravenna FC, que enfrentará al Forlì por la fecha 14 de la Serie C del fútbol italiano. El compromiso marcará el regreso del brasileño al fútbol profesional después de más de una década.

El encuentro se disputará en el estadio Bruno Benelli, en Italia, y comenzará a las 12:30 del mediodía, hora de Bolivia. Los aficionados podrán seguirlo en vivo y de manera gratuita a través de YouTube, mediante las cuentas oficiales que anunciaron la transmisión del compromiso, entre ellas Sky Sports Football.

A sus 46 años, el exjugador del Barcelona volverá a vestir la camiseta número 10, en una presentación que genera expectativa entre los aficionados de todo el mundo. Su última aparición como profesional fue en septiembre de 2015, cuando defendió los colores del Fluminense, mientras que anunció oficialmente su retiro en 2018.

Ronaldinho llegó al Ravenna como parte de un proyecto deportivo e institucional que también lo vincula como accionista y embajador del club. Su regreso tendrá además un atractivo especial: buscará alcanzar los 300 goles en su carrera profesional, luego de cerrar sus registros anteriores con 299 tantos.

La magia del campeón del mundo con Brasil en 2002 vuelve a escena. Más de 11 años después, el fútbol tendrá nuevamente a uno de sus jugadores más talentosos sobre el terreno de juego.