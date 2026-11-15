¡Oficial! Esta es la sanción de Owono por la muerte de Jesús de Miguel

El arquero Jesús Owono recibió una suspensión de 12 partidos por la acción que protagonizó con el delantero Jesús de Miguel durante el encuentro entre FC Andorra y CD Tenerife, disputado el pasado 2 de noviembre. El futbolista falleció un día después del compromiso.

La sanción fue oficializada por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que calificó la jugada como una infracción grave y aplicó el castigo máximo previsto en el reglamento para este tipo de conductas.

Según el acta arbitral, Owono fue expulsado por impactar «bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa».

La resolución se fundamentó en el artículo 102 del Código Disciplinario. Entre los aspectos considerados estuvieron la posición de la pierna del guardameta, la brusquedad del impacto, la fuerza empleada y la atención médica que recibió De Miguel sobre el terreno de juego antes de ser retirado en camilla.

Con esta determinación, el arquero deberá cumplir los 12 partidos de suspensión antes de volver a disputar encuentros oficiales con el FC Andorra. Según el calendario previsto, su regreso podría producirse como mínimo en febrero.

Por su parte, el entrenador del equipo, Carles Manso, manifestó que el guardameta atraviesa un momento personal muy complicado y que el club respetará su proceso antes de reincorporarse a los entrenamientos y la competición.

«Es una situación muy sensible. Es un tema de gestión muy complicado y tenemos que respetar su proceso, su intimidad», expresó el técnico.

Manso también indicó que Owono cuenta con el acompañamiento de su familia, amigos y pareja mientras atraviesa las difíciles circunstancias posteriores al fallecimiento de Jesús de Miguel.