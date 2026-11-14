¡Vuelve la magia! Ronaldinho regresa al fútbol este domingo

Ronaldinho Gaúcho está listo para volver a las canchas. El exfutbolista brasileño de 46 años llegó este viernes a Italia para incorporarse al Ravenna, equipo de la Serie C, con el que podría disputar este domingo el derbi frente al Forlì.

El brasileño fue recibido en el aeropuerto de Forlì por el presidente del club, Ignazio Cipriani. Su regreso a la competición oficial está previsto para este domingo, aunque tendrá poco tiempo para entrenarse con sus nuevos compañeros.

Según lo adelantado por el entrenador Andrea Mandorlini, Ronaldinho podría jugar alrededor de media hora en el encuentro. Sin embargo, todavía no está definido si comenzará como titular o esperará su oportunidad desde el banquillo.

El plan contempla una sesión individual este viernes y su primer entrenamiento con el plantel este sábado, antes del compromiso del domingo.

De concretarse su participación, Ronaldinho volverá a disputar un partido oficial once años después de su última aparición profesional, cuando cerró su etapa en el Fluminense en 2015.

Ronaldinho entrenando con el Ravena. Foto: redes sociales.

Campeón del mundo con Brasil en 2002 y ganador del Balón de Oro en 2005, Ronaldinho dejó una huella importante en el fútbol mundial, especialmente durante su etapa en el Barcelona.