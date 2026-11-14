El arquero Jesús Owono recibió una suspensión de 12 partidos por el choque que protagonizó con el delantero Jesús de Miguel durante el encuentro entre FC Andorra y CD Tenerife, disputado el pasado 2 de noviembre. El futbolista falleció al día siguiente del partido.

La sanción fue comunicada por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que consideró que la acción constituyó una infracción grave y determinó aplicar el castigo máximo contemplado en el reglamento para este tipo de conductas.

Según el acta arbitral, el guardameta fue expulsado por impactar «bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa».

La resolución se fundamentó en el artículo 102 del Código Disciplinario y tomó en cuenta la posición de la pierna, la brusquedad del impacto, la fuerza empleada y la atención médica que recibió De Miguel sobre el terreno de juego antes de ser retirado en camilla.

Con esta sanción, Owono no podrá volver a disputar encuentros oficiales con el FC Andorra hasta cumplir los 12 partidos de suspensión. De acuerdo con el calendario previsto, su regreso se produciría como mínimo en febrero.

Mientras tanto, el entrenador del equipo, Carles Manso, manifestó que el arquero atraviesa un momento personal muy difícil y aseguró que el club respetará sus tiempos para regresar a los entrenamientos y a la competición.

«Es una situación muy sensible. Es un tema de gestión muy complicado y tenemos que respetar su proceso, su intimidad», expresó el técnico.

Manso también señaló que Owono se encuentra acompañado por su familia, amigos y pareja, en medio de las difíciles circunstancias que atraviesa tras lo sucedido.