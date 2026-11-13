Fernando Costa niega vínculos con la red de Mariaca, exige pruebas

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, rechazó este jueves 12 de noviembre las acusaciones que lo vinculan con una presunta red de corrupción relacionada con el exfiscal general Roger Mariaca y el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo. Además, anunció que iniciará acciones legales y exigirá que se presenten pruebas de los señalamientos en su contra.

La respuesta surge después de que la diputada Sofía Rocha, de la alianza Libre, solicitara investigar una supuesta relación entre el dirigente deportivo y ambas exautoridades, además de posibles operaciones de legitimación de ganancias ilícitas a través del fútbol boliviano.

“El que tiene pruebas las presenta. No anuncia que sí va a conseguir o va a presentar. Habla de supuestas vinculaciones”, manifestó Costa durante sus declaraciones a Red Uno.

Diputada pide investigar presuntos vínculos con Mariaca y Saucedo

La legisladora Sofía Rocha aseguró que existen elementos que justificarían investigar al presidente de la FBF por una presunta relación con Mariaca y Saucedo.

“Que realmente investiguen a Fernando Costa sobre un supuesto lavado de plata a través del fútbol boliviano, a través del deporte, utilizando a los deportistas”, manifestó la diputada.

Rocha señaló que presentará documentación ante las instancias correspondientes para que se esclarezcan los supuestos vínculos.

También expresó sus observaciones sobre el proyecto de Ley de Incentivo al Deporte, al considerar que deben evaluarse posibles riesgos relacionados con operaciones de legitimación de ganancias ilícitas.

Hasta el momento, la legisladora no ha hecho públicas las pruebas que asegura tener, por lo que sus afirmaciones constituyen denuncias pendientes de verificación.

Costa niega que Mariaca asistiera al repechaje

Uno de los cuestionamientos está relacionado con supuestos viajes e invitaciones a exautoridades para presenciar encuentros internacionales de la selección boliviana.

Sobre este punto, Costa explicó que la FBF realiza invitaciones a autoridades deportivas y estatales cuando se desarrollan acontecimientos de interés nacional.

Sin embargo, negó que Roger Mariaca hubiera participado en el viaje al repechaje mundialista.

“Le puedo afirmar que el señor Roger Mariaca no ha asistido a ninguna invitación que se ha realizado por parte de la Federación Boliviana de Fútbol, menos al repechaje”, aseguró.

El titular federativo sostuvo que las actividades institucionales de la FBF no deben confundirse con relaciones personales o presuntas vinculaciones delictivas.

Presidente de la FBF anuncia acciones legales

Costa informó que su equipo jurídico evaluará las medidas correspondientes frente a las acusaciones formuladas por la diputada.

“Vamos a pedir, a través de nuestro staff jurídico, que presenten esas supuestas pruebas. Nosotros vamos a realizar las acciones que correspondan para aclarar”, señaló.

Posteriormente, ratificó que acudirá a las instancias legales para exigir que se demuestren los señalamientos.

“Como persona vamos a tomar las medidas legales que corresponden. Vamos a exigir que demuestren esas acusaciones”, afirmó.

El presidente de la FBF también aseguró que nunca participó en una red delictiva y rechazó cualquier insinuación en ese sentido.

Legisladores piden investigar sin adelantar acusaciones

En medio de la controversia, otros representantes de la Asamblea Legislativa consideraron necesario esclarecer los señalamientos mediante investigaciones respaldadas por pruebas.

Uno de los legisladores pidió prudencia al mencionar nombres de personas que podrían resultar involucradas.

“No podemos usar nombres por usar. Algunas veces se han usado nombres que después termina siendo que es falso. No podemos darnos ese lujo, tenemos que tener pruebas”, manifestó.

Los asambleístas coincidieron en que corresponde al Ministerio Público determinar si existen elementos suficientes para iniciar investigaciones.

Además, se anunció la presentación de una minuta de comunicación para solicitar que la Fiscalía investigue presuntas irregularidades administrativas y económicas en la Federación Boliviana de Fútbol.