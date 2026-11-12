¡Orgullo nacional! Así fue el gol del boliviano Daniel Ribera en el fútbol argentino

El fútbol boliviano vuelve a tener protagonismo en Argentina. Daniel Ribera continúa destacándose con la camiseta de Talleres de Córdoba y este miércoles tuvo una nueva actuación goleadora al convertir en la victoria por 3-1 frente a Sarmiento de Junín, resultado que aseguró el pase de su equipo a los cuartos de final del Torneo Proyección.

El atacante boliviano ingresó en el segundo tiempo y apareció en los minutos finales para cerrar el encuentro. A los 40 minutos del complemento, tomó la responsabilidad de ejecutar un lanzamiento penal y convirtió el tercer tanto del conjunto cordobés, sellando así el triunfo en condición de local.

Con esta anotación, Ribera alcanzó los 10 goles en la temporada y continúa consolidándose como una de las principales referencias ofensivas de la Reserva de Talleres.

La victoria permitió que el equipo cordobés llegara a los 32 puntos en el Grupo A y asegurara matemáticamente su presencia en los cuartos de final del campeonato. Ahora, el conjunto albiazul buscará cerrar la fase regular de la mejor manera antes de afrontar los playoffs.

El rendimiento de Daniel Ribera representa otra buena noticia para el fútbol boliviano, con un delantero que sigue sumando minutos, goles y experiencia en el competitivo fútbol argentino.