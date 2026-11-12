¡Atención! Estos son los rivales que enfrentará Bolivia en el Mundial de Talla Baja 2026

La selección boliviana de fútbol de talla baja ya conoce el camino que deberá recorrer en el Mundial de Marruecos 2026. Tras el sorteo oficial, el combinado nacional quedó ubicado en el Grupo 2, donde tendrá como adversarios a Francia, México y Sudán.

El certamen se desarrollará en la ciudad de Rabat, del 20 al 30 de noviembre, y reunirá a 16 selecciones distribuidas en cuatro grupos. La Verde tendrá el desafío de medirse ante tres equipos de distintas regiones en busca de avanzar a la siguiente instancia.

Las otras llaves quedaron conformadas de la siguiente manera: Marruecos, Estados Unidos, Guatemala y Colombia integran el Grupo 1; Argentina, Brasil, Jordania e Irak forman parte del Grupo 3; mientras que Paraguay, Egipto, Japón y Arabia Saudita completan el Grupo 4.

Bolivia aseguró su presencia en esta cita mundialista gracias al cuarto puesto que consiguió en la Copa América 2025, disputada en Paraguay. En aquella competencia, el equipo nacional terminó segundo en su grupo y posteriormente perdió ante Argentina en las semifinales.

Partido de la selección boliviana con México. Foto: redes sociales.

Sin embargo, la preparación del viaje también representa un desafío fuera de la cancha. El Viceministerio de Deportes comprometió Bs 200.000 para cubrir el traslado de la delegación desde Brasil hasta Marruecos, por lo que todavía se necesitan recursos para llevar al equipo desde Santa Cruz hasta São Paulo, punto desde el cual partirá rumbo a la sede mundialista.