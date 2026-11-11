¿Potosí tendrá estadio para recibir torneo internacional en el 2027?

Potosí celebró sus 216 años de gesta libertaria con motivos para ilusionarse en el fútbol. Real Potosí ya tiene asegurada su presencia en un torneo internacional para 2027, mientras Nacional Potosí también pelea por alcanzar un premio que le permita representar al departamento fuera del país. Sin embargo, en medio de este buen momento deportivo, surge una preocupación: el estado del estadio Víctor Agustín Ugarte.

El fútbol potosino atraviesa una temporada destacada. Ambos representantes del departamento llegaron a la etapa final de la Copa Bolivia, lo que garantiza la presencia de un equipo potosino en la final del certamen.

En el campeonato de la División Profesional, Real Potosí marcha en el quinto lugar de la tabla y ya aseguró su clasificación internacional. Nacional Potosí, por su parte, ocupa la séptima posición y continúa en la pelea por ingresar al grupo de equipos que obtendrán premios internacionales.

Real Potosí quiere cerrar el año con otro objetivo

La clasificación internacional representa un motivo de orgullo para el conjunto lila y para el departamento, que celebra un nuevo aniversario con uno de sus representantes nuevamente en el escenario internacional.

El desafío ahora es cerrar la temporada de la mejor manera y consolidar los objetivos deportivos. Dentro del equipo existe la intención de mantener el trabajo colectivo y que cada integrante esté preparado para aportar cuando tenga su oportunidad.

El estadio, la gran preocupación para 2027

Pero no todo es celebración en Potosí. La situación del estadio Víctor Agustín Ugarte, escenario que alberga los partidos de Real Potosí y Nacional Potosí, genera preocupación de cara a los compromisos internacionales de la próxima temporada.

En el informe se reconoce que el estado del escenario deportivo se ha convertido en un problema para ambos clubes y que no se puede ocultar la situación ni dejar de lado las responsabilidades por el descuido.

También se apunta a la falta de atención tanto de la dirigencia como de la Gobernación, instituciones cuya participación resulta importante para atender las necesidades del principal estadio del departamento.

Con Real Potosí ya clasificado a un torneo internacional y Nacional Potosí buscando seguir sus pasos, Potosí tiene motivos deportivos para ilusionarse con 2027. Sin embargo, la gran pregunta sigue pendiente: ¿estará el Víctor Agustín Ugarte en condiciones de recibir nuevamente el fútbol internacional?