Tadeo Gallardo, de 5 años, se consagra campeón internacional de Jiu Jitsu en Brasil

Tadeo Gallardo, de cinco años, se consagró campeón internacional de Jiu Jitsu en la Copa Kids, torneo desarrollado en Campo Grande, Brasil, uno de los eventos más importantes de la disciplina en la región.

El deportista boliviano, conocido como “El Pitbull”, obtuvo el título en la categoría absoluta, tras imponerse en la final a un niño de seis años, de mayor edad y contextura que él.

La victoria la consiguió con la técnica del “mata león”, una llave aplicada al cuello, con la que logró someter a su rival y quedarse con el primer lugar.

Menos de un año de entrenamiento

Pese a su corta edad y a su reciente inicio en la disciplina, Tadeo ya acumula múltiples títulos en torneos.

Hasta el momento, lleva menos de un año entrenando Jiu Jitsu. Según su entrenador, el profesor Lucas, completará su primer año de práctica aproximadamente en febrero.

Foto: Red Uno de Bolivia.

Su principal fortaleza, de acuerdo con su entrenador, es la combinación de fuerza y explosión. A pesar de su tamaño, cuenta con un diferencial físico que, sumado a la técnica, le permite sobresalir frente a rivales de su misma edad, quienes tienen dificultad para seguir su ritmo de competencia.

El origen de “El Pitbull”

El apodo con el que es conocido en el ámbito del Jiu Jitsu se lo puso su tía, al observar su carácter explosivo y bravo dentro del tatami.

Tadeo aseguró que le gusta el apodo y que se identifica con él.

Un título que deja a Bolivia en lo más alto

Con este nuevo logro, Tadeo Gallardo suma un título internacional más a su medallero, que incluye el cinturón obtenido en la Copa Kids en Brasil.

El deportista afirmó sentirse mejor, más fuerte y más tranquilo tras conseguir el campeonato, que posiciona a Bolivia en lo más alto en un torneo internacional desarrollado en Brasil.

Con cinco años, Tadeo Gallardo ya es campeón internacional y sudamericano de Jiu Jitsu.