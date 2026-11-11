El hermoso gesto de Vinícius con un niño amputado y que sueña con jugar fútbol

El futbolista brasileño Vinícius Júnior tuvo un gesto especial con Zaher, un niño sudanés de 13 años que perdió ambas piernas durante un ataque con drones en 2024. El delantero del Real Madrid le envió un mensaje en video, lo animó a retomar su pasión por el fútbol y lo invitó a presenciar un partido del equipo español.

La historia de Zaher se conoció después de que resultara herido en medio de los enfrentamientos entre el Ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido, conflicto armado que comenzó en 2023. El menor se encontraba junto a su madre, Habibah, vendiendo lentejas en las calles de Jartum cuando ocurrió el ataque que provocó la amputación de sus dos piernas.

Antes de la tragedia, el niño disfrutaba jugando al fútbol y tenía a Vinícius Júnior como uno de sus principales referentes deportivos.

Recibió ayuda para su recuperación

Tras conocerse su situación, su historia generó una campaña internacional de solidaridad. Dena Latif, una abogada de origen sudanés residente en Reino Unido, impulsó una iniciativa que consiguió recaudar 45.000 libras esterlinas, equivalentes a unos 60.000 dólares, para financiar su tratamiento.

Debido a la falta de atención médica especializada en Sudán, Zaher y su madre viajaron a El Cairo, Egipto, donde el menor recibió una cirugía, tratamiento psicológico, fisioterapia y prótesis para ambas piernas.

Después de meses de rehabilitación, consiguió volver a caminar y comenzó a recuperar algunas de las actividades que realizaba antes del ataque. Ahora también tiene la posibilidad de volver a jugar al fútbol.

La invitación de Vinícius Júnior

Al conocer su historia, Vinícius decidió enviarle un mensaje personal. En el video, el brasileño expresó su admiración por la fortaleza del pequeño y le manifestó su deseo de verlo nuevamente disfrutando del deporte.

“Espero de verdad que aproveches al máximo tus nuevas prótesis, que vuelvas a jugar al fútbol y que encuentres la felicidad. Te lo mereces”, le dijo el delantero.

Además, le hizo una invitación especial: asistir a un partido del Real Madrid y compartir una jornada juntos.

Zaher recibió el mensaje con mucha emoción y respondió: “Díganle a Vinícius que lo quiero mucho. Su mensaje me ha animado muchísimo”.

Su sueño es volver a las canchas

Actualmente, Zaher y su madre regresaron a Jartum, donde esperan que pueda continuar con los controles médicos y los ajustes necesarios para sus prótesis a medida que crezca.

Aunque todavía no ha vuelto a disputar un partido de fútbol, el menor mantiene la ilusión de reencontrarse con sus amigos en una cancha. También sueña con conocer a Vinícius Júnior y aceptar su invitación para visitar el Santiago Bernabéu.