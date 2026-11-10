“Ya es momento de ganar”: Gallese lanza un mensaje antes de jugar con Bolivia

La selección peruana busca recuperar la confianza antes de enfrentarse a Bolivia. En la previa del amistoso internacional, el arquero Pedro Gallese reconoció que los últimos resultados no han sido los esperados y admitió que el equipo necesita volver a ganar.

«Hemos tenido derrotas en estos últimos amistosos. No te podría decir que es normal, pero sí en un proceso nuevo que estamos viviendo», manifestó el guardameta ante los medios de comunicación.

Gallese también se refirió a la importancia de conseguir resultados positivos y dejó un mensaje sobre el momento que atraviesa el combinado peruano: «Yo creo que ya es momento de ganarse, se habla mucho del proceso. Los errores se corrigen mejor de una victoria».

Gallese no tiene preferencias sobre la localía

El portero también fue consultado sobre dónde prefiere jugar la selección peruana, si en la altura o en Lima. Su respuesta fue clara y dejó en segundo plano cualquier preferencia personal.

«A mí me entusiasma ponerme la camiseta de mi selección, sea donde sea, donde juguemos, en la altura o aquí en Lima. Mientras que sea beneficioso para la selección, bienvenido», expresó.

Mano Menezes busca su segunda victoria

El entrenador brasileño Mano Menezes afrontará su noveno partido al mando de Perú, después de un inicio complicado: consiguió una victoria, dos empates y cinco derrotas en sus primeros ocho encuentros amistosos.

Gallese reconoció que el proceso todavía está en construcción, pero advirtió que las próximas eliminatorias serán exigentes y que Perú debe prepararse para ese desafío.

«Seguimos preparándonos porque viene una eliminatoria bastante dura y para nosotros va a ser el doble de dura», señaló el arquero.

El amistoso entre Perú y Bolivia se jugará este viernes 13 de noviembre, desde las 20:00 (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute. En horario boliviano, el encuentro comenzará a las 21:00.