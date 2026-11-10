Bolivia ya tiene una medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. El protagonista es Alejandro Tordoya, quien este lunes se quedó con el bronce en taekwondo, dentro de la categoría masculina de -55 kilogramos, y protagonizó uno de los momentos más importantes para la delegación nacional.

El joven deportista comenzó su participación directamente en los cuartos de final, donde tuvo que enfrentarse a Nick Kembi, representante de la República Centroafricana. Tordoya mostró su capacidad sobre el tatami y se impuso por 2-0, resultado que le permitió avanzar a las semifinales y asegurar una medalla.

En la siguiente instancia se encontró con Po-Yu Cheng, de China Taipéi, quien terminó imponiéndose también por 2-0 y avanzó a la final. De esta manera, el boliviano aseguró el tercer puesto de la competición, ya que el taekwondo entrega dos medallas de bronce en esta instancia.

El oro quedó en manos de Cheng, mientras que la plata fue para el uzbeko Asadbek Samandarov. El otro bronce correspondió a Abdoul Issifi, de Níger.

Una nueva página para el deporte boliviano

La conquista de Tordoya permitió que Bolivia se estrenara en el medallero de Dakar 2026. Además, representa la segunda medalla que consigue el país en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El primer antecedente se remonta a Singapur 2010, cuando la selección boliviana masculina de fútbol conquistó el oro tras golear 5-0 a Haití en la final.

Antes de la medalla de Tordoya, el nadador Remington Angerer también había destacado en la competición al conseguir tres diplomas olímpicos, tras alcanzar las finales de los 100 y 200 metros pecho y los 200 metros combinado individual.

Bolivia continúa en competencia

La delegación nacional todavía tiene representantes en distintas disciplinas. Mila Quirga participa en gimnasia artística, mientras que Rafael Bejarano afrontará este martes la prueba contrarreloj individual del ciclismo de ruta, después de finalizar en el puesto 31 en la prueba de fondo.

También este martes competirá Jhamil Avendaño en los 5.000 metros marcha, mientras que Briana Iriarte cerrará la participación boliviana el jueves en la modalidad de sable de esgrima.