Rony rompe el silencio tras el asesinato de su padre: "Dolor en el corazón"

Rony se pronunció públicamente este lunes tras el asesinato de su padre, Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 años, ocurrido en el municipio de Terra Alta, en el estado brasileño de Pará.

A través de un mensaje, el delantero del Santos expresó el difícil momento que atraviesa junto a sus familiares y aseguró que se mantiene firme en su fe para afrontar la pérdida.

"Recibo este momento con profunda tristeza y dolor en el corazón, pero permanezco firme en la fe, confiando en que Dios es nuestro sustento y que Él nos dará fuerzas para atravesar este difícil camino".

Uno de sus agradecimientos especiales fue para Neymar, quien puso a disposición su avión para facilitar el desplazamiento de sus familiares en medio de esta situación. También destacó el respaldo del Santos FC, del cuerpo técnico y, especialmente, del entrenador Cuca.

Mi agradecimiento especial a Neymar, por su generosidad y disposición al ofrecer su avión para ayudarnos en este momento, posibilitando el desplazamiento de mi familia.

"Mi deseo es estar al lado de mis familiares, honrar la memoria de mi padre y encontrar fuerzas para seguir adelante", expresó Rony.

El padre del futbolista murió tras recibir puñaladas en medio de un episodio que, según los primeros reportes de medios brasileños, habría ocurrido después de una discusión con su pareja. Una mujer fue detenida y el caso quedó bajo investigación policial.

Rony cerró su mensaje con un pasaje bíblico del Salmo 34:18: "El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido".

Comunicado de Rony en las redes sociales tras la muerte de su padre. Foto: redes sociales.

El delantero atraviesa así un momento de profundo dolor familiar, mientras recibe el respaldo de sus compañeros, su club y seguidores.