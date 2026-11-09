Así será la millonaria mansión donde CR7 vivirá después de su retiro del fútbol

Cristiano Ronaldo ya piensa en su vida después del fútbol y tiene preparado un proyecto a la altura de su millonaria fortuna. El delantero portugués y su pareja, Georgina Rodríguez, ultiman los detalles de una espectacular mansión en Cascais, Portugal, que se convertirá en el hogar familiar cuando el jugador decida colgar los botines.

La propiedad está ubicada en Quinta da Marinha, una de las zonas más exclusivas de la costa portuguesa. El terreno abarca aproximadamente 12.000 metros cuadrados, mientras que la construcción, distribuida en tres plantas, alcanza cerca de 5.000 metros cuadrados. Según estimaciones de medios especializados, su valor ronda los 50 millones de dólares.

El diseño combina una arquitectura moderna y minimalista con materiales de alta gama, como mármol italiano, travertino y detalles en oro. Sin embargo, uno de los aspectos centrales del proyecto es la privacidad: la vivienda cuenta con sistemas de seguridad, tecnología avanzada, pasadizos subterráneos y acceso a una playa privada.

El lujo también se refleja en sus instalaciones. La mansión dispone de dos piscinas, gimnasio, sala de masajes, cine privado y una cancha de tenis. Además, cuenta con una suite principal de aproximadamente 300 metros cuadrados destinada a Ronaldo y Georgina, así como una cochera preparada para albergar la colección de automóviles del futbolista.

Los espacios exteriores tampoco pasan desapercibidos. Un amplio jardín con vegetación tropical y árboles cuidadosamente podados rodea la construcción, convirtiendo el lugar en un refugio pensado para el descanso familiar.

Aunque la obra todavía no está terminada, la pareja ya dejó ver algunos detalles en redes sociales. Georgina acompañó una de las publicaciones con la frase «Hogar en proceso», mostrando que el proyecto continúa avanzando. Ronaldo, por su parte, tiene contrato con su actual club en Arabia Saudita hasta mediados de 2027.

CR7 y su familia en un yate. Foto: redes sociales.

Pero el lujo de CR7 no termina en tierra firme. El portugués también cuenta con un yate que adquirió en 2020 por un valor estimado de 7,7 millones de dólares. La embarcación tiene cinco camarotes, comedor, sala de estar, gimnasio, espacios para reuniones y una piscina con bordes transparentes en la proa.

La mansión de Cristiano Ronaldo tiene acceso directo a una playa privada. Foto: Instagram/@georginagio

Así, mientras continúa su carrera profesional, Cristiano Ronaldo prepara el escenario para una nueva etapa de su vida: una residencia millonaria en su país natal, diseñada para disfrutar de su familia y del descanso lejos de las exigencias del fútbol.