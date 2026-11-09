Tiene 12 años, vende bolos para ayudar a su familia y sueña con jugar en el Real Madrid

Con apenas 12 años, Caleb Espinoza Guarimo tiene muy claro lo que quiere para su futuro: convertirse en futbolista profesional, vestir la camiseta de la selección boliviana y algún día jugar en el Real Madrid. Cuando le preguntaron por sus sueños, respondió con sencillez:

“Yo me llamo Caleb Espinoza Guarimo, tengo doce años y mi sueño es jugar en la selección boliviana y en el Real Madrid”.

Su historia con el fútbol comenzó cuando tenía cinco años. Al principio entrenaba en casa junto a su padre, Erick Espinoza, quien posteriormente encontró el Club Crack del profesor Micky Loaiza y decidió inscribirlo para que pudiera desarrollar su talento.

Desde entonces, Caleb ha pasado por diferentes posiciones dentro del campo. Comenzó como arquero, luego jugó como defensor central y lateral izquierdo, hasta encontrar su lugar actual como volante por izquierda, aunque también puede desempeñarse en otras posiciones.

Caleb Espinoza en el set de El Mañanero de la Red Uno de Bolivia. Foto: Red Uno de Bolivia.

En su recorrido deportivo consiguió cinco títulos y dos reconocimientos como máximo goleador. Además, participó en torneos disputados en Beni, Tarija y Brasil, experiencias que le permitieron medirse con otros jóvenes futbolistas y continuar creciendo en su formación. Entre sus recuerdos destaca un gol que marcó desde la mitad de la cancha durante un campeonato en Tarija.

Su entrenador, Micky Loaiza, destaca sus condiciones futbolísticas, pero también su comportamiento dentro y fuera de la cancha. Lo considera un chico disciplinado, aplicado e inteligente, que mantiene el compromiso con los entrenamientos y los estudios. Su trabajo en el Club Crack busca precisamente formar personas a través del deporte, además de desarrollar futbolistas.

Caleb Espinoza junto al periodista y presentador Gustavo Fuss y el entrenador Miguel Loaiza. Foto: Red Uno de Bolivia.

Pero la historia de Caleb tiene otra faceta que llama la atención. Después de entrenar, también dedica parte de su tiempo a vender bolos para ayudar a su familia.

“Vengo a vender bolos”, cuenta sobre esta actividad que realiza después de sus prácticas deportivas. Su pequeño emprendimiento ofrece diferentes sabores. El propio Caleb los enumera: “Tengo bolos de gelatina, de tamarindo, de leche, de capuchino, de menta, y de Oreo”.

La preparación de los productos es un trabajo familiar. Su mamá explica que participan todos en la elaboración:

“Lo preparo con mi hermana, mi mamá, y yo”. El emprendimiento lleva el nombre de Bolos Calesiño, un apodo que nació de su propio nombre. Al respecto, su madre explicó: “Ese es su apodo de él”.

Los bolos se venden a Bs 2 y Bs 3, dependiendo del sabor. Caleb sale con una conservadora que tiene capacidad para 35 unidades y, en algunas jornadas, consigue recaudar entre Bs 90 y Bs 110. Él mismo explica cuánto puede obtener:

“Acá en la conservadora entran treinta y cinco bolos y hay a veces que gano noventa, cien, ciento diez, algo ahí”.

Cuando no consigue vender todos los productos en un solo lugar, también recorre otras canchas y categorías para ofrecerlos. Su madre cuenta que Caleb no tiene temor de salir a vender y que, cuando le propone hacerlo, él responde:

“Sí, mamá”.

Detrás de esta actividad hay un propósito familiar: colaborar con los gastos del hogar y ayudar a cubrir los costos que implica su formación deportiva, como inscripciones, arbitrajes y viajes a diferentes campeonatos.

Caleb admira a Cristiano Ronaldo y Marcelo Martins. En el fútbol nacional sigue a Oriente Petrolero y tiene como referente a Pollo Flores. Cuando le preguntaron si le gustaría jugar en Oriente, respondió sin dudar: “No, en Oriente”.

Sin embargo, una de las respuestas más emotivas llegó cuando le consultaron qué haría con su primer sueldo como futbolista profesional. Su respuesta fue directa:

“Ayudaría a mis padres con pagar todas sus deudas”. Y cuando le preguntaron qué más quisiera darles, respondió: “Una casa”.

Su mamá también conoce ese deseo y recuerda que Caleb habla de tener un hogar para sus padres. Para ella, lo importante es que su hijo comprenda el valor del esfuerzo. En sus palabras, “Sabe que hay que esforzarse… eso para nosotros es muy importante”.

A sus 12 años, Caleb entiende que cumplir sus objetivos requiere constancia y sacrificio. Por eso, cuando habla de lo que significa seguir entrenando, expresa:

“Me gustaría cumplir mi sueño porque yo siempre vengo a entrenar acá en el Club Crack para cumplir todo sueño”.

Así transcurren sus días: entre los estudios, los entrenamientos, los partidos y la venta de bolos. Caleb todavía tiene mucho camino por recorrer, pero ya tiene una motivación que va más allá de convertirse en futbolista profesional: quiere llegar lejos en el deporte y, cuando lo consiga, ayudar a quienes estuvieron a su lado desde el comienzo.