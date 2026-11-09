El fútbol español rinde homenaje a Jesús de Miguel: jugadores lloran su muerte

La muerte de Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife el pasado 3 de noviembre, conmocionó al mundo del fútbol. Desde entonces, el deporte rey en nuestro país ha cerrado filas para rendirle un sentido homenaje y acompañar a sus familiares, compañeros y amigos en este duro trance. El momento más especial se ha vivido este sábado 8 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, su campo, donde jugaba cada domingo. Allí cientos de aficionados se han reunido para darle el último adiós junto a su equipo, en un acto al que también han acudido representantes de distintos clubes y organismos del fútbol español. Una despedida que ha tenido su reflejo en los campos de todo el país, donde los partidos de la jornada han incorporado distintos gestos en su memoria.

El CD Tenerife quiso que su afición tuviera la oportunidad de despedirse del delantero madrileño, que llegó al club en 2025 tras firmar un contrato por tres años y se ganó el corazón de todos. Por eso, el sábado, a las 18:00 horas (hora insular), el estadio abrió sus puertas para acoger un homenaje bajo el lema 'Siempre en nuestro recuerdo'. La respuesta fue multitudinaria: cientos de personas llenaron el estadio para acompañar a la familia blanquiazul en una tarde marcada por la emoción y el recuerdo.

El acto, conducido por José Manuel Pitti, comenzó con un minuto de silencio que dio paso a una larga ovación. Después, Enric Gallego, capitán del Tenerife; Felipe Miñambres, presidente de la entidad, y Rayco García, máximo accionista del club, compartieron recuerdos y anécdotas del futbolista madrileño. También se proyectó un vídeo que reunió muestras de apoyo llegadas desde distintos puntos del mundo y de personas vinculadas tanto al fútbol como a otros ámbitos. La ceremonia concluyó con una celebración religiosa oficiada por el obispo de la diócesis de San Cristóbal de La Laguna, Eloy Alberto Santiago.

La despedida contó, además, con una amplia representación institucional. Alejandro Morales Mansito, presidente de la Federación Insular de Fútbol de Tenerife, eIván Cancela, presidente del Comité Nacional de Entrenadores de la RFEF, además de representantes de distintos clubes españoles como Emilio Butragueño (Real Madrid) o Andoni Goikoetxea (Athletic de Bilbao) también acudieron al estadio para acompañar al club y a los allegados del jugador. Una muestra más de la unión de nuestro fútbol ante una de sus peores tragedias.

El dorsal 9, presente en todos los campos españoles

La iniciativa se extendió durante el fin de semana al fútbol nacional. La Real Federación Española de Fútbol, LaLiga y Liga F acordaron una serie de actos bajo el lema 'Siempre en nuestro recuerdo', que han desarrollado a lo largo de esta jornada (entre el viernes 6 y el lunes 9 de noviembre). Según lo estipulado, antes de los encuentros de Primera y Segunda División, los futbolistas deben saltar al césped entremezclados y con camisetas conmemorativas con el dorsal 9. Junto a los árbitros, deben formar un semicírculo alrededor del punto del terreno de juego donde se produjo el choque que sufrió el delantero durante el partido frente al FC Andorra. Ahí se deposita una ofrenda floral, además de guardarse un minuto de silencio, acompañado de una imagen del jugador en los videomarcadores.

El Sevilla-Alavés, disputado el viernes en el Sánchez-Pizjuán, fue el primer encuentro de Primera División en poner en marcha este homenaje. Al día siguiente, la misma escena se repitió en otros estadios, como el RCDE STADIUM, durante el Espanyol-Deportivo o en el Osasuna-Athletic, disputado en el Estadio de El Sadar. También Mestalla se sumó al recuerdo durante el Valencia-Real Madrid. El club valencianista, además, izó la bandera del CD Tenerife a media asta durante la jornada, mientras los jugadores de ambos equipos lucieron brazaletes negros.

Uno de los momentos más emocionantes de la jornada se vivió en el Estadio Nuevo Mirandilla (anteriormente llamado Ramón de Carranza), antes del Cádiz-Real Oviedo. La árbitra del encuentro, Marta Huerta de Aza, no pudo contener las lágrimas durante el minuto de silencio en memoria del delantero. Las cámaras captaron a la colegiada visiblemente emocionada, una imagen que reflejó hasta qué punto la pérdida de Jesús de Miguel había conmocionado también a quienes, desde el terreno de juego, forman parte del fútbol español.

Un homenaje que comenzó en la jornada de Champions

El homenaje a Jesús de Miguel comenzó prácticamente desde el mismo momento en que se conoció la noticia de su fallecimiento, el martes 3 de noviembre. El delantero perdió la vida a consecuencia de las graves lesiones que sufrió en el tórax tras un fuerte choque con el portero del FC Andorra, Jesús Owono, durante el encuentro de LaLiga Hypermotion, disputado el lunes 2 de noviembre. Apenas unas horas después de conocerse la noticia, el fútbol europeo quiso expresar su pesar. En la jornada de Champions League de ese martes, la UEFA decidió que no sonara el himno de la competición y se guardó un minuto de silencio en los distintos encuentros, entre ellos el Barcelona-Aston Villa, el Villarreal-Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid-Bayern de Múnich. Lo mismo sucedió en la jornada del miércoles.

El martes también hubo gestos individuales que dejaron constancia del impacto de la noticia en los futbolistas. Raphinha, después de marcar dos goles en el triunfo del Barcelona ante el Aston Villa, dedicó unas palabras de apoyo a los familiares del futbolista y reconoció que no era un buen día para hablar de fútbol. En La Cerámica, Fabián Ruiz, jugador del PSG, recordó al delantero del Tenerife durante la celebración de uno de sus tantos haciendo el gesto del número nueve, el dorsal que llevaba Jesús de Miguel.

Así, desde el primer recuerdo en la Champions hasta la multitudinaria despedida en el Heliodoro, el fútbol ha convertido el dorsal de Jesús de Miguel en un símbolo compartido. Un nueve que, durante estos días, ha detenido partidos y unido a aficiones de distintos colores para recordar al delantero.

Fuente: Yahoo