Con paraguas y ventilador: así caminaba Vinícius Jr. en Dubái y el video se hizo viral

Un paraguas para cubrirlo del sol y un ventilador para refrescarlo mientras caminaba. Así apareció Vinícius Jr. en un video grabado en las calles de Dubái que rápidamente llamó la atención en las redes sociales.

En las imágenes, de aproximadamente 23 segundos, se observa al delantero brasileño recorriendo la zona de Al Seef, vestido con una camiseta blanca y pantalón oscuro, mientras un integrante de su equipo de producción sostiene un paraguas negro sobre su cabeza. A su lado, una mujer lo acompaña con un ventilador blanco de mano.

El futbolista camina rodeado de camarógrafos, asistentes y personal de seguridad, en medio de una producción que no pasó desapercibida por los particulares cuidados que recibía durante el recorrido.

¿Qué hacía Vinícius en Dubái?

El viaje del brasileño no estaba relacionado con unas vacaciones. Vinícius participó en una grabación promocional para Visit Dubai, dentro de los compromisos comerciales vinculados al Real Madrid y al destino turístico.

Su presencia en Emiratos Árabes Unidos también generó comentarios en España, debido a que no participó en uno de los entrenamientos del conjunto madridista en Valdebebas. El viaje estaba relacionado con actividades comerciales previamente programadas.

Las imágenes que llamaron la atención

El detalle del paraguas y el ventilador fue lo que más comentarios despertó entre los usuarios de las redes sociales. Mientras algunos destacaron el trato que recibe una de las principales figuras del fútbol mundial, otros interpretaron la escena como parte de las comodidades habituales de una producción publicitaria.

Lo cierto es que Vinícius volvió a convertirse en protagonista fuera de las canchas. Esta vez no fue por una jugada, un gol o una polémica deportiva, sino por una curiosa escena durante su visita a Dubái.