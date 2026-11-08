¡Duelo de alto voltaje! San Juan y Virginia chocan por el sueño del ascenso

La Copa Simón Bolívar entra en su etapa decisiva y tendrá un enfrentamiento especial para el fútbol cruceño. San Juan FC y Virginia USC se verán las caras en una semifinal que garantizará la presencia de un equipo de Santa Cruz en la gran final del torneo de ascenso.

El compromiso de ida se disputará este domingo 8 de noviembre, a partir de las 15:00, en el estadio Samuel Vaca Jiménez de Warnes. La Federación Boliviana de Fútbol estableció el mismo horario para los dos encuentros de esta instancia.

San Juan llega a esta instancia con una campaña contundente. El representante de Satélite Norte eliminó a EM Huanuni de Oruro en los cuartos de final, después de conseguir una goleada por 6-0 en el encuentro de ida disputado en Warnes y posteriormente empatar 2-2 en la revancha. De esta manera, selló su clasificación con un marcador global de 8-2. El conjunto cruceño, que fue subcampeón en la pasada edición, buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la serie.

Virginia USC, por su parte, consiguió su boleto a semifinales después de una clasificación sufrida frente a Tigres de Cochabamba. El equipo capitalino cayó por 2-0 en el primer enfrentamiento, pero logró igualar la serie con una victoria por el mismo resultado en la revancha. La definición llegó desde los doce pasos, donde Virginia se impuso por 5-4 y celebró su pase entre los cuatro mejores del campeonato. Además, afronta esta instancia en su primera participación en la Copa Simón Bolívar.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a San Martín de Yacuiba y CD Mineros de Potosí, que también jugarán este domingo desde las 15:00 en el estadio Federico Ibarra. Las revanchas de ambas llaves se disputarán la siguiente semana y definirán a los dos finalistas del certamen.

El objetivo es alcanzar el ascenso al fútbol profesional. El campeón de la Copa Simón Bolívar obtendrá el boleto directo a la División Profesional para 2027, mientras que el subcampeón tendrá una segunda oportunidad mediante el ascenso indirecto frente al penúltimo equipo del campeonato profesional.