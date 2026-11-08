¡Duelo de titanes! Bolívar y The Strongest se enfrentan en el clásico nacional: hora y cómo verlo

La ciudad de La Paz vivirá una jornada especial con una nueva edición del clásico paceño. Bolívar y The Strongest volverán a encontrarse en uno de los partidos más esperados del fútbol nacional, en un compromiso donde los tres puntos pueden marcar diferencias importantes en la recta final del campeonato.

Bolívar llega como líder del torneo con 57 puntos y atraviesa un buen momento en el campeonato. La Academia viene de conseguir una victoria por 2-1 frente a Guabirá en Montero, resultado que le permitió mantenerse en lo más alto de la clasificación. Sin embargo, el conjunto dirigido por Alejandro Restrepo sufrió un golpe a mitad de semana tras quedar eliminado de la Copa Paceña frente a Real Potosí. Ahora buscará recuperarse ante su tradicional rival y dar otro paso hacia el título.

The Strongest, por su parte, ocupa la tercera posición con 48 unidades y necesita sumar para mantenerse en la pelea por los primeros lugares. El equipo dirigido por Antonio Carlos Zago viene de vencer por 4-2 a GV San José en el torneo liguero, aunque también quedó eliminado de la Copa Paceña después de caer por 4-1 ante Always Ready. El Tigre intentará dejar atrás ese tropiezo y demostrar su carácter en el escenario más exigente.

En cuanto a las posibles alineaciones, Bolívar podría presentar a Carlos Lampe; José Sagredo, Arreaga, Santiago Echeverría y Yomar Rocha; Robson Matheus, Andrey Ahuanari, Carlos Melgar y John Velásquez; Dorny Romero y Asprilla. Por el lado de The Strongest, el probable equipo estaría integrado por Rodrigo Banegas; Widen Saucedo, Martín Chiatti, Santiago Arce, Pablo Pedraza y Fabricio Quaglio; Víctor Cuéllar, Adrián Estacio, Darwin Lom y Carlos Ventura; con Gabriel Sotomayor como referencia ofensiva. Las formaciones están sujetas a confirmación de los entrenadores.

El compromiso comenzará a las 17:15 en el estadio Hernando Siles y tendrá como árbitro principal al orureño Gery Vargas. El cruceño Juan Nelio García será el responsable del VAR, mientras que Edward Saavedra y William Medina cumplirán funciones como asistentes.

La Red Uno de Bolivia hará el minuto a minuto de todo lo que suceda en el desarrollo del partido.

Con el liderato en juego y la necesidad de sumar en la recta final del campeonato, Bolívar y The Strongest protagonizarán un enfrentamiento de alto voltaje. La Academia quiere dar otro paso hacia la corona, mientras que el Tigre buscará rugir en territorio de su eterno rival.