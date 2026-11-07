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¡Boca es campeón del fútbol argentino! Enner Valencia le da el título con un gol agónico

Con un gol agónico del ecuatoriano, el Xeneize derrotó 1-0 a Defensa y Justicia y se quedó con el primer lugar de la tabla anual.

Martin Suarez Vargas

07/11/2026 19:44

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Jugadores de Boca Juniors en abrazo tras el gol de Enner Valencia que le dio el título al club en el fútbol argentino. Foto: Boca Juniors, redes sociales.
Argentina.

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Boca Juniors volvió a celebrar una conquista en el fútbol argentino. El equipo xeneize venció 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera, con un agónico gol del ecuatoriano Enner Valencia, y se consagró campeón de la tabla anual 2026.

La definición tuvo momentos de tensión, ya que Rosario Central había derrotado 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y se encontraba momentáneamente en lo más alto de la clasificación. El Canalla esperaba un empate sin goles entre Boca y Defensa y Justicia para quedarse con el primer puesto.

Sin embargo, cuando el encuentro parecía encaminarse hacia la igualdad, Valencia aprovechó una mala salida del arquero rival y, a los 51 minutos, definió con el arco vacío para darle la victoria al conjunto azul y oro y desatar la celebración de sus hinchas.

Con este nuevo logro, Boca llegó a los 75 títulos oficiales, según el recuento difundido, y se mantiene como el club más laureado del fútbol argentino, por delante de River Plate, que suma 72 conquistas.

Así quedó el ranking de títulos oficiales del fútbol argentino:

  1. Boca Juniors: 75 títulos (53 locales y 22 internacionales).

  2. River Plate: 72 (54 locales y 18 internacionales).

  3. Independiente: 45 (25 locales y 20 internacionales).

  4. Racing Club: 41 (33 locales y 8 internacionales).

  5. San Lorenzo: 22 (17 locales y 5 internacionales).

  6. Vélez Sarsfield: 19 (14 locales y 5 internacionales).

  7. Estudiantes de La Plata: 19 (13 locales y 6 internacionales).

  8. Rosario Central: 14 (13 locales y 1 internacional).

  9. Huracán: 13 (13 locales).

  10. Newell's Old Boys: 9 (9 locales).

  11. Lanús: 7 (5 locales y 2 internacionales).

  12. Argentinos Juniors: 5 (3 locales y 2 internacionales).

  13. Arsenal de Sarandí: 5 (3 locales y 2 internacionales).

  14. Quilmes: 3 (3 locales).

  15. Defensa y Justicia: 2 (2 internacionales).

  16. Gimnasia y Esgrima La Plata: 2 (2 locales).

  17. Banfield: 2 (2 locales).

  18. Sportivo Barracas: 2 (2 locales).

  19. Ferro Carril Oeste: 2 (2 locales).

  20. Talleres de Córdoba: 2 (1 local y 1 internacional).

Otros clubes aparecen con una conquista oficial: Central Córdoba, Chacarita, Dock Sud, Patronato, Colón, Tigre, Atlanta, San Martín de Tucumán, Nueva Chicago, Estudiantes de Buenos Aires, Platense, Tiro Federal, Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia y Belgrano.

El listado contempla clubes en actividad y deja fuera a instituciones desafiliadas, extintas o que ya no compiten.


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