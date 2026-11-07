Messi sorprendió a un fanático brasileño al firmar toda su colección de camisetas

Lionel Messi protagonizó un encuentro especial con el influencer brasileño Lucas Tylty, quien tuvo la oportunidad de visitar al futbolista en las instalaciones del Inter Miami y conseguir que firmara una extensa colección de camisetas que forman parte de su trayectoria.

Un video difundido en redes sociales mostró al capitán argentino autografiando una por una las prendas, mientras el influencer y otra persona se las acercaban. La colección incluía camisetas del FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la Selección Argentina, además de una de Brasil.

Según informó TNT Sports, Messi dedicó más de dos minutos a completar las firmas y también recibió el pedido de realizar una dedicatoria especial en una de las camisetas.

Pero el encuentro tuvo otro momento significativo. Tylty le entregó una réplica de la medalla de campeón de la Copa de la Amistad de 1996, el torneo internacional que Messi conquistó con las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys cuando tenía ocho años.

Para conseguirla, el brasileño viajó a Perú y encontró a la persona que había fabricado las medallas originales de aquella competición. Al entregársela, le recordó al futbolista que ese fue su primer título internacional.

El regalo también estuvo acompañado de tres camisetas con el diseño que utilizó Newell’s durante aquel campeonato, destinadas a los hijos del argentino: Thiago, Mateo y Ciro.

Aquel torneo quedó marcado en la historia de Messi. El 4 de febrero de 1996, Newell’s derrotó por 7-1 a Cantolao A en la final, con tres goles del pequeño futbolista.

Tras la visita, Lucas Tylty expresó su emoción por la experiencia y contó que pudo conversar durante aproximadamente 30 minutos con el campeón del mundo. Su objetivo era conseguir los autógrafos para armar una pared dedicada exclusivamente a Messi, un sueño que finalmente pudo cumplir.