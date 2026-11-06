La Copa Bolivia ya tiene a sus cuatro semifinalistas y uno de los enfrentamientos tendrá un atractivo especial: Nacional Potosí y Real Potosí se medirán en un nuevo clásico de la Villa Imperial, esta vez con un lugar en la gran final en juego.

La serie comenzará en el estadio Víctor Agustín Ugarte, donde ambos equipos se enfrentarán el jueves 12 de noviembre desde las 15:00. La revancha se disputará el domingo 15, a partir de las 17:30, en el mismo escenario.

La otra llave tendrá como protagonistas a Always Ready e Independiente. El primer partido está programado para el miércoles 11 de noviembre, desde las 15:00, en el estadio Patria de Sucre, mientras que la vuelta se jugará el domingo 15, en el estadio Hernando Siles de La Paz, también desde las 15:00.

Así llegaron los cuatro semifinalistas

Real Potosí fue el último equipo en asegurar su clasificación, después de eliminar a Bolívar con un marcador global de 3-2. Los lilas consiguieron así el pase a una semifinal en la que se encontrarán con su tradicional rival.

Nacional Potosí, por su parte, avanzó con mayor contundencia. El equipo potosino dejó en el camino a Oriente Petrolero con un resultado global de 7-4.

Always Ready también consiguió su boleto tras superar a The Strongest por 5-2 en el marcador acumulado. La eliminación provocó malestar en el entorno atigrado, especialmente porque el equipo tiene por delante el clásico paceño frente a Bolívar este domingo.

Tras la derrota, el presidente de The Strongest, Daniel Terrazas, expresó su molestia y pidió disculpas a la hinchada. Además, recordó al plantel las responsabilidades que tiene con la institución.

«Pedir disculpas a toda la hinchada. Se puede perder, pero no como ayer (miércoles ante Always). Nadie está por encima de esta institución. Los jugadores adquieren derechos, pero también obligaciones y cuál es la obligación de ellos?», manifestó el dirigente.

Independiente completó el grupo de semifinalistas luego de eliminar a Aurora por un marcador global de 6-3. El equipo capitalino se convirtió en una de las sorpresas de esta edición, considerando que su campaña en el campeonato todos contra todos había generado dudas.

La final ya tiene fechas previstas

Con las semifinales definidas, los cuatro equipos buscarán llegar a la última instancia del certamen. La final de ida está programada para el 18 de noviembre, mientras que el encuentro de vuelta se disputaría el miércoles 25 del mismo mes.

De esta manera, la Copa Bolivia se encamina hacia su definición con un clásico potosino y un enfrentamiento entre Always Ready e Independiente como las dos llaves que determinarán a los