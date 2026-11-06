Rivalidad, pasión y fútbol: estos son los clásicos que se jugarán en Bolivia este fin de semana

El fútbol boliviano se prepara para un fin de semana diferente. La pasión y las rivalidades regionales tomarán protagonismo con cuatro clásicos que se disputarán entre sábado y domingo, por la fecha 25 del torneo de la División Profesional.

La agenda comenzará el sábado 7 de noviembre, cuando GV San José y Real Oruro se enfrenten desde las 15:00 en el estadio Jesús Bermúdez, en una nueva edición del clásico orureño.

La jornada dominical tendrá tres encuentros que prometen captar la atención de los aficionados. Nacional Potosí y Real Potosí abrirán el día con el clásico potosino, desde las 15:00, en el estadio Víctor Agustín Ugarte.

Posteriormente, llegará uno de los partidos más esperados del fútbol nacional: Bolívar y The Strongest volverán a encontrarse en el estadio Hernando Siles. El clásico paceño está programado para las 17:15 y tendrá a dos de los equipos más populares del país frente a frente.

La expectativa también estará puesta en Santa Cruz, donde Blooming y Oriente Petrolero protagonizarán una nueva edición del clásico cruceño. El encuentro se jugará desde las 19:30 en el estadio Ramón Aguilera Costas, en un enfrentamiento que promete encender las tribunas.

Así, cuatro ciudades tendrán sus propios motivos para vivir un fin de semana especial, con partidos en los que el orgullo regional estará en juego y donde cada equipo buscará quedarse con la victoria ante su eterno rival.