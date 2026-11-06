Sin celular y encerrado en casa: así enfrenta Owono la muerte de Jesús de Miguel

El arquero del FC Andorra, Jesús Owono, de 25 años, permanece encerrado en su domicilio, sin teléfono móvil y alejado de las redes sociales, tras protagonizar una colisión durante un partido de fútbol que terminó con la muerte del delantero Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. El hecho ocurrió el lunes en Santa Cruz de Tenerife, España, y dejó profundamente afectado al guardameta.

De acuerdo con un reporte de The Athletic, suplemento deportivo de The New York Times, una fuente cercana al entorno del portero aseguró que Owono atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y que permanece aislado desde el accidente.

De Miguel, de 30 años, fue trasladado a cuidados intensivos después del choque, pero falleció a las 08:00 del día siguiente en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Dejó a su esposa y a una hija pequeña, según el portal Infobae.

La tragedia también provocó una ola de ataques contra el arquero, quien recibió insultos racistas y amenazas de muerte a través de internet. Según The Athletic, su cuenta de Instagram primero desactivó los comentarios y posteriormente fue eliminada. Dos años antes, los ataques en línea ya lo habían llevado a cerrar su cuenta de X.

El hostigamiento incluso alcanzó a otra persona con el mismo apellido. Michel Owono, futbolista del club Can Vidalet y sin parentesco con el guardameta, denunció haber recibido insultos, amenazas y mensajes racistas por una confusión de identidad.

Ante esta situación, compañeros y personas que conocen al arquero salieron en su defensa. Lautaro Spatz, compañero suyo en el FC Andorra, expresó en Instagram que Owono está profundamente afectado y que nunca habría tenido la intención de hacer daño a alguien.

El mensaje tras la muerte de De Miguel

El miércoles, el FC Andorra difundió un comunicado con las primeras palabras de Owono tras el fallecimiento de su rival.

“Estos han sido los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar todo lo que ha ocurrido. Siento un dolor inmenso por la pérdida de Jesús”, expresó.

También manifestó su solidaridad con los familiares y seres queridos del delantero fallecido.

Por su parte, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, también se refirió a la tragedia y pidió considerar el sufrimiento de ambas partes, especialmente el de la familia del futbolista fallecido.

Investigación y posibles sanciones

La Policía española abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de De Miguel. El procedimiento se inició debido a que se trata de un fallecimiento sin una causa natural claramente establecida, según EFE.

El árbitro del encuentro, Manuel Ángel Pérez Hernández, consignó en el acta que expulsó a Owono por levantar la pierna y hacer contacto con fuerza excesiva contra un rival mientras el balón estaba en disputa.

La Federación Española de Fútbol deberá determinar la sanción correspondiente, que podría alcanzar hasta 12 partidos de suspensión.

Mientras tanto, el FC Andorra solicitó aplazar su siguiente compromiso frente al Mallorca para dar tiempo a sus jugadores y cuerpo técnico de asimilar lo ocurrido. El club también anunció que brindará apoyo psicológico a quienes lo necesiten y tiene previsto volver a competir el 14 de noviembre frente al Almería.