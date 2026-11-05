Sporting Santa Cruz crece y amplía su proyecto deportivo para llegar a más niños, niñas y jóvenes

Con nuevas categorías, más oportunidades de formación y la incorporación de Atlético Juniors, Sporting Santa Cruz proyecta duplicar la cantidad de niños, niñas y adolescentes en su estructura deportiva para 2027.
05/11/2026 12:36
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Sporting Santa Cruz continúa consolidando su crecimiento y dando nuevos pasos en su misión de transformar el fútbol formativo en Santa Cruz, ampliando sus programas deportivos y generando más oportunidades para que niños, niñas y jóvenes puedan desarrollarse a través del deporte.
Como parte de esta nueva etapa de expansión, Sporting Santa Cruz incorporará a su estructura deportiva las categorías formativas del Club Atlético Juniors, institución cuyo equipo de Primera A de la Asociación Cruceña de Fútbol también tendrá como sede deportiva las instalaciones del Sporting Hub Santa Cruz a partir de enero de 2027.
Esta incorporación permitirá proyectar el doble de niños, niñas y adolescentes participando en los programas deportivos de Sporting, ampliando la oferta de formación desde la categoría Sub-6 hasta la Sub-17 y fortaleciendo las oportunidades de participación en el fútbol femenino.
«Esta nueva etapa representa una gran oportunidad para el crecimiento del club y el desarrollo de nuestros jóvenes futbolistas. Confiamos en que esta alianza traerá grandes oportunidades para el fútbol cruceño», expresó Daniele Stabile, presidente del Club Atlético Juniors.
UN PROYECTO QUE CRECE CON MÁS OPORTUNIDADES
El crecimiento de Sporting Santa Cruz responde a una visión de largo plazo: construir un modelo de desarrollo deportivo que combine infraestructura de calidad, formación integral, metodología de entrenamiento y oportunidades de crecimiento para jóvenes futbolistas.
La ampliación permitirá recibir a más familias, fortalecer las categorías formativas y ofrecer un entorno donde los niños y niñas puedan aprender, competir y desarrollarse, promoviendo valores como la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo y el compromiso.
Asimismo, la presencia de un equipo de Primera A dentro del Sporting Hub permitirá acercar a los jóvenes futbolistas a una nueva etapa competitiva, generando referentes y oportunidades de proyección dentro del fútbol cruceño.
NUEVAS PRUEBAS ABIERTAS PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
Como parte de este proceso de crecimiento, Sporting Santa Cruz realizará pruebas abiertas de fútbol del 17 de noviembre al 17 de diciembre de 2026, dirigidas a categorías formativas y fútbol femenino.
Esta convocatoria busca identificar nuevos talentos y brindar a más niños, niñas y jóvenes la oportunidad de formar parte de un proyecto deportivo que continúa creciendo.
UNA VISIÓN DE FUTURO PARA SANTA CRUZ
«Nuestro objetivo es que cada vez más niños y niñas tengan acceso a mejores oportunidades para practicar fútbol, aprender y desarrollarse. Sporting Santa Cruz está creciendo, no solamente en infraestructura, sino también en programas, categorías y oportunidades.
Queremos construir un proyecto que acompañe a nuestros jóvenes desde sus primeros pasos en el deporte y les permita soñar con llegar cada vez más lejos», expresó Rodrigo Marion, presidente de Sporting Santa Cruz.
Con esta nueva etapa, Sporting Santa Cruz reafirma su compromiso de continuar ampliando el acceso al deporte y consolidar al Sporting Hub como un espacio de formación, desarrollo y oportunidades para las nuevas generaciones.
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