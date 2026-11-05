El presidente de Portugal, António José Seguro, dedicó un emotivo mensaje tras la despedida de Cristiano Ronaldo de la selección lusa, en el que expresó su agradecimiento por la manera en que el delantero representó a la selección nacional y llevó el nombre del país a distintos rincones del mundo.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó el legado deportivo del futbolista y reconoció la inspiración que generó en el pueblo portugués durante su trayectoria con la camiseta nacional.

«En nombre de Portugal, agradezco a Cristiano Ronaldo por la forma en que representó a la Selección Nacional, inspiró al pueblo portugués y llevó el nombre de Portugal alrededor del mundo», expresó Seguro.

El presidente también reconoció que este podría ser uno de los momentos más difíciles en la vida deportiva del delantero, pero manifestó su confianza en el respaldo de los portugueses.

«Imagino que este es uno de los días más difíciles en la vida deportiva de Cristiano Ronaldo, pero estoy seguro de que, como ha sucedido muchas veces antes, tiene al pueblo portugués a su lado», señaló.

Asimismo, aseguró que Portugal seguirá contando con el compromiso y el cariño del futbolista hacia su país, resaltando la dedicación que demostró a lo largo de su carrera internacional.

«También sé que Portugal continuará contando con su amor por el país, que siempre representará con la dedicación que puso en cada sesión de entrenamiento, cada partido y cada gol que llenó a todos de alegría», añadió.

Finalmente, António José Seguro cerró su mensaje con palabras de reconocimiento para el máximo referente del fútbol portugués: «Muchas felicitaciones, Cristiano. Y muchas gracias».

El mensaje del mandatario refleja el reconocimiento de Portugal a una de las figuras más importantes de su historia futbolística, cuyo vínculo con la selección nacional dejó una huella en varias generaciones de aficionados.