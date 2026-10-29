Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista de una votación que reavivó su histórica rivalidad con Lionel Messi. El portugués consiguió que su Balón de Oro de 2008 fuera elegido como el mejor de todos los tiempos, pero lo que más llamó la atención fue su primera publicación en redes sociales después de conocerse el resultado.

Lejos de celebrar públicamente el reconocimiento o mencionar a Messi, Cristiano prefirió mostrar su rutina deportiva en su cuenta de Instagram acompañadas de una sola palabra: “Preparándose”. La publicación recibió miles de comentarios de seguidores que aprovecharon para felicitarlo por el resultado de la votación.

¿Por qué Cristiano Ronaldo superó a Lionel Messi?

La elección, denominada Best Of All Times (BOAT), permitió que los aficionados votaran por la mejor edición histórica del Balón de Oro.

El primer lugar fue para el trofeo que Cristiano Ronaldo conquistó en 2008, cuando jugaba en el Manchester United. En aquella temporada, el portugués ganó la Premier League y la Champions League, además de convertirse en el máximo goleador del campeonato inglés con 31 tantos.

Su edición superó a la de Lionel Messi de 2012, una de las temporadas individuales más recordadas del argentino, y a la del propio Cristiano Ronaldo de 2017, cuando militaba en el Real Madrid.

El detalle de la votación que pocos conocían

De acuerdo con el medio argentino TN Argentina, la iniciativa comenzó a principios de octubre y cerró el 27 de octubre. Para participar, los aficionados debían pagar un euro por voto.

Sin embargo, existe un detalle importante: la organización no difundió las cifras finales de la encuesta, por lo que no se conoce la cantidad exacta de votos que recibió cada edición.

Además, el reconocimiento no implica la entrega de un nuevo Balón de Oro ni constituye una distinción oficial que determine quién es el mejor futbolista de todos los tiempos.

Cristiano y Messi mantienen una rivalidad histórica

Cristiano Ronaldo suma cinco Balones de Oro, obtenidos en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. Por su parte, Lionel Messi conserva el récord histórico con ocho galardones.

La votación volvió a poner a ambos futbolistas en el centro de la conversación deportiva, aunque esta vez el portugués se impuso gracias a su primera gran consagración individual.

Y mientras sus seguidores celebraban el resultado, Cristiano Ronaldo dejó una imagen diferente: la de un futbolista concentrado en entrenar y prepararse para sus próximos desafíos.