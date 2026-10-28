¿Óscar Villegas seguirá en la Verde? La FBF responde sobre su continuidad

La continuidad de Óscar Villegas al frente de la selección boliviana fue uno de los temas abordados por Edwin Callapino, vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), durante una entrevista con el programa Que No Me Pierda de la Red Uno de Bolivia. El dirigente descartó que exista, por el momento, una conversación interna para cambiar al director técnico de la Verde.

«La verdad, no hemos pensado, no hemos hablado nada de ese tema. Tenemos un proyecto de diez años, los cuales como Federación lo vamos a hacer. Es respaldo a Villegas en la selección nacional», manifestó Callapino al referirse a la posibilidad de una modificación en el cuerpo técnico.

El vicepresidente de la FBF también destacó que el trabajo de Villegas no se limita a la selección absoluta. Según explicó, una vez que termina la labor con el equipo mayor, el cuerpo técnico continúa con las divisiones menores, donde se realizan microciclos semanales en diferentes categorías.

Callapino señaló que el entrenador cuenta con autonomía para tomar decisiones deportivas, incluida la convocatoria de futbolistas, sin presiones de dirigentes ni empresarios.

Asimismo, se refirió a la impaciencia que existe en el fútbol boliviano por conseguir resultados y sostuvo que las decisiones del seleccionador suelen generar cuestionamientos entre hinchas y periodistas, especialmente cuando se trata de elegir a determinados jugadores.

«Quien tiene que dar la respuesta es el director técnico», afirmó el dirigente, al defender la responsabilidad de Villegas en las decisiones deportivas.

De esta manera, la postura expresada por Callapino es de respaldo al actual seleccionador y al proyecto de la Federación, sin que, según sus declaraciones, se haya planteado internamente un cambio de entrenador.