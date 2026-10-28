¡Conmoción en Argentina! Falleció la mamá de Lionel Scaloni a los 74 años

Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, falleció este martes a los 74 años en Pujato, Argentina, debido a complicaciones relacionadas con un problema de salud que enfrentaba desde hacía varios años.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó la noticia mediante un mensaje en sus redes sociales, en el que acompañó al director técnico de la selección argentina y a su familia en este difícil momento.

El presidente de la entidad, Claudio Tapia, también manifestó su pesar por la pérdida. A través de sus redes sociales, envió sus condolencias al entrenador y le expresó su apoyo ante el fallecimiento de su madre.

Marzetti vivió toda su vida en Pujato, localidad ubicada a unos 40 kilómetros de Rosario, donde formó su familia junto a su esposo, Ángel Scaloni. Allí nacieron y crecieron sus tres hijos: Mauro, Lionel y Corina.

Durante varios años, además de su vida familiar, se desempeñó como jueza de paz en el juzgado local, función que le permitió mantener un vínculo cercano con los habitantes de la comunidad.

Por decisión de sus familiares, la despedida se realizará en la intimidad. En tanto, Scala Bakery, la panadería de la que es propietaria su hija Corina, anunció el cierre temporal de sus locales por motivos personales.