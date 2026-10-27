Lucas Careaga viaja a Estados Unidos para correr en el Rok Vegas 2026 de karting

El boliviano Lucas Careaga correrá desde este viernes hasta el domingo en el Rok Vegas 2026, una de las fechas del Rok Cup USA de karting que se llevará adelante en Las Vegas, Estados Unidos, donde competirá en la categoría Rok SV Junior, que tendrá a unos 60 pilotos.

Careaga, quien poco a poco adquiere experiencia internacional, pues este año acudió al Panamericano de Colombia y ya estuvo en varias pruebas norteamericanas, emprendió viaje al país del norte para ser parte de una nueva competencia.

“Nos vamos directo a Las Vegas. Mañana tendremos nuestro primer entrenamiento para correr el viernes sábado y domingo. Vamos con todos los ánimos para estar en lo más alto del podio”, dijo Lucas, nueve veces campeón nacional en diferentes categorías.

Al igual que en las pruebas que tuvo en Norteamérica, el potosino que representa a Santa Cruz tendrá el respaldo del equipo Orsolon Racing.

“Tenemos conocimiento que habrá mas de 60 pilotos, no será una carrera fácil, pero vamos a dar todo de nosotros. Estamos yendo con el equipo Orsolon, con el que estuvimos las últimas competencias”.

La característica principal de esta carrera es que será en un circuito callejero; es decir, que “no hay las líneas como en todas las competencias y para ir más rápido hay que llegar a los límites y lo haremos para llegar a los tiempos”.

Lucas, quien este año también ya dio sus primeros pasos para que en 2027 comience su andadura en la Fórmula 4, primer escalafón para llegar a la Fórmula 1, tiene muy claros sus objetivos en esta competencia.

“Queremos tener una buena clasificación y en la carrera estar entre los cinco primeros y ganarla. Es mi primera vez en Las Vegas”, apuntó el piloto de 14 años.