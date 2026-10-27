¡Atención, hinchas! El fútbol boliviano ya tiene fecha de inicio para el 2027

Los clubes de la División Profesional proyectan iniciar la temporada 2027 del fútbol boliviano el fin de semana del 31 de enero y concluirla el 12 de diciembre. Las fechas fueron abordadas durante una reunión del Consejo Superior, realizada el miércoles en La Paz, donde se trabajó en la planificación del calendario anual.

Aunque ya existe una previsión para el inicio y cierre de la temporada, todavía falta establecer cómo se disputarán los dos campeonatos previstos: uno bajo el sistema de todos contra todos y otro por series.

Los representantes de los clubes analizarán las distintas propuestas antes de tomar una decisión en una próxima reunión. Klaus von Landwüst, director de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), explicó que las instituciones deben hacer llegar sus observaciones para avanzar en la definición del formato.

Entre las alternativas está la posibilidad de organizar el torneo por series con cuatro grupos de cuatro equipos o dividir a los participantes en dos grupos de ocho. También se evaluará si ambos campeonatos se desarrollarán de manera paralela o consecutiva, tomando en cuenta los periodos de descanso para los equipos que queden eliminados.

En cuanto a los cupos para los torneos internacionales, la propuesta apunta a mantener una distribución similar a la de la presente temporada. El campeón y el subcampeón de la Liga accederían a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que el torneo por series otorgaría dos plazas: una para la Copa Libertadores y otra para la Copa Sudamericana.

Los cuatro cupos internacionales restantes se asignarían de acuerdo con la clasificación del campeonato todos contra todos. La distribución definitiva y el formato de competencia todavía están sujetos a las decisiones que adopten los clubes.