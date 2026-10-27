¿Cristiano vuelve a la selección portuguesa? Esto se sabe tras el escándalo con su DT

Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca de volver a vestir la camiseta de Portugal. El atacante fue preseleccionado para los siguientes partidos del combinado luso, después de protagonizar una polémica durante la última fecha FIFA que terminó con una sanción disciplinaria.

El conflicto se produjo el 27 de septiembre, cuando Portugal venció por 2-1 a Noruega en Oslo. Ronaldo se molestó luego de permanecer en el banco de suplentes sin ingresar al campo, pese a que, según su versión, el entrenador Jorge Jesús lo había hecho calentar durante aproximadamente media hora.

La situación terminó con el abandono de la concentración por parte del delantero y la intervención de la Federación Portuguesa de Fútbol, que le impuso una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros. Según la información difundida, el castigo finalizará el 30 de octubre, lo que le permitirá estar habilitado para los últimos compromisos de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

Los próximos encuentros de Portugal están programados para el 14 de noviembre, cuando recibirá a Dinamarca, y el 17 del mismo mes, cuando visitará a Gales. La inclusión de Ronaldo en la prelista abre la posibilidad de que vuelva a formar parte del equipo, aunque su presencia dependerá de la convocatoria definitiva.

Cristiano Ronaldo ante la selección de Colombia en el Mundial 2026. Foto: EFE.

En medio de la controversia, el capitán portugués publicó en sus redes sociales un mensaje en el que pidió disculpas a sus compañeros y a los aficionados, aunque posteriormente lo eliminó. En ese descargo, también cuestionó la decisión de hacerlo calentar y después dejarlo sin minutos de juego.

El delantero comparó la situación con lo que supondría hacer calentar a figuras de la talla de Pelé o Diego Maradona sin darles la oportunidad de ingresar al partido.

Ahora, con la sanción próxima a quedar atrás y su nombre nuevamente en consideración, Ronaldo podría regresar a la Selección de Portugal para afrontar la recta final de la fase de grupos del torneo europeo.