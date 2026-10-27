¡Polémica! Esta es la razón por la que Mbappé pide perdón en tres idiomas a China

Kylian Mbappé salió al paso de la polémica que generaron sus declaraciones sobre China y pidió disculpas públicas por unos comentarios que causaron malestar en el país asiático. El futbolista francés reconoció que sus palabras fueron desafortunadas y expresó su respeto por el pueblo chino y su historia.

A través de un comunicado publicado este martes 27 de octubre en París, el delantero del Real Madrid se dirigió a sus seguidores en tres idiomas: chino, francés e inglés. En el mensaje, admitió que sus declaraciones habían herido la sensibilidad de muchas personas.

«Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía en la que aparecía representado. Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China y entre la comunidad china de todo el mundo», señaló el jugador.

La controversia surgió durante una entrevista en la que Mbappé habló sobre los memes que circularon en China durante una campaña publicitaria. Entre ellos, mencionó uno que utilizaba su rostro para representarlo como un dictador chino, una imagen que, según reconoció, le causaba gracia y que solía compartir con sus amigos.

Sus declaraciones provocaron reacciones negativas en el país asiático, al punto de que se habían cancelado las retransmisiones de los partidos del Real Madrid. LaLiga también se pronunció sobre las palabras del delantero.

Kylian Mbappé en un partido con el Real Madrid. Foto: redes sociales.

Ante las repercusiones, Mbappé cerró su comunicado con una disculpa dirigida a quienes se sintieron ofendidos y un mensaje de respeto hacia China.

«Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido. No era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido», expresó el futbolista.

Kylian Mbappé tras un partido con la selección francesa. Foto: redes sociales.

Con este mensaje, la estrella francesa busca poner fin a la polémica desatada por sus comentarios.