Balón de Oro 2026 en vivo: Vinícius Jr. queda fuera del Top 15 y así marcha el ranking

La clasificación final comienza a revelar sus posiciones, con varios nombres destacados fuera de los primeros lugares. El brasileño del Real Madrid aparece en el puesto 17, mientras dos futbolistas comparten la casilla 29.
26/10/2026 14:03
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La gala del Balón de Oro 2026 avanza con el anuncio de las posiciones de los 30 nominados al premio individual más prestigioso del fútbol. En el primer tramo del ranking, uno de los resultados que más llama la atención es el lugar ocupado por Vinícius Jr., quien aparece en la casilla 17.
El listado también incluye a figuras de distintas selecciones y clubes europeos, como Declan Rice, Lautaro Martínez, Bruno Fernandes y Luis Díaz. Además, Sadio Mané y William Saliba comparten el puesto 29, de acuerdo con las posiciones difundidas hasta el momento.
Así marcha el ranking del Balón de Oro 2026
Estas son las posiciones anunciadas en el ranking:
12 Pau Cubarsí
13 Achraf Hakimi
14 Vitinha
15.º: Declan Rice (Arsenal)
16.º: Ferran Torres
17.º: Vinícius Jr. (Real Madrid)
18.º: Marc Cucurella
19.º: João Neves
20.º: Willian Pacho
21.º: Gabriel Magalhães
22.º: Lautaro Martínez
23.º: Nuno Mendes
24.º: Luis Díaz
25.º: Marquinhos
26.º: Dayot Upamecano
27.º: Bruno Fernandes
28.º: Julián Quiñones
29.º: Sadio Mané y William Saliba
El Top 14 todavía está pendiente
Con las posiciones compartidas hasta ahora, aún falta conocer la clasificación de los futbolistas que ocuparán los puestos del 1 al 14, incluido el podio final.
La lista se actualizará a medida que se anuncien nuevos resultados durante la ceremonia. Las posiciones restantes permitirán conocer quiénes quedaron más cerca de conquistar el Balón de Oro 2026.
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