Balón de Oro 2026 en vivo: Vinícius Jr. queda fuera del Top 15 y así marcha el ranking

La gala del Balón de Oro 2026 avanza con el anuncio de las posiciones de los 30 nominados al premio individual más prestigioso del fútbol. En el primer tramo del ranking, uno de los resultados que más llama la atención es el lugar ocupado por Vinícius Jr., quien aparece en la casilla 17.

El listado también incluye a figuras de distintas selecciones y clubes europeos, como Declan Rice, Lautaro Martínez, Bruno Fernandes y Luis Díaz. Además, Sadio Mané y William Saliba comparten el puesto 29, de acuerdo con las posiciones difundidas hasta el momento.

Así marcha el ranking del Balón de Oro 2026

Estas son las posiciones anunciadas en el ranking:

12 Pau Cubarsí

13 Achraf Hakimi

14 Vitinha

15.º: Declan Rice (Arsenal)

16.º: Ferran Torres

17.º: Vinícius Jr. (Real Madrid)

18.º: Marc Cucurella

19.º: João Neves

20.º: Willian Pacho

21.º: Gabriel Magalhães

22.º: Lautaro Martínez

23.º: Nuno Mendes

24.º: Luis Díaz

25.º: Marquinhos

26.º: Dayot Upamecano

27.º: Bruno Fernandes

28.º: Julián Quiñones

29.º: Sadio Mané y William Saliba

El Top 14 todavía está pendiente

Con las posiciones compartidas hasta ahora, aún falta conocer la clasificación de los futbolistas que ocuparán los puestos del 1 al 14, incluido el podio final.

La lista se actualizará a medida que se anuncien nuevos resultados durante la ceremonia. Las posiciones restantes permitirán conocer quiénes quedaron más cerca de conquistar el Balón de Oro 2026.