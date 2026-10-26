¡Conmoción! Reportan ataque con drones a jugadores de fútbol

El equipo de fútbol Lokomotiv de Moscú, donde juega el defensor mexicano César Montes y otras figuras del fútbol mundial, vivió momentos de tensión durante su regreso a la capital rusa, luego de que el tren en el que viajaba fuera atacado con drones ucranianos, según reportes de medios locales.

La delegación volvía de Rostov del Don, donde el Lokomotiv había perdido por 2-0 ante el equipo local. El incidente ocurrió durante la noche en la región de Vorónezh, mientras el convoy cubría su recorrido hacia Moscú.

De acuerdo con la información difundida por el periodista deportivo Iván Kárpov, el vagón ocupado por los jugadores no sufrió daños. Tras el ataque, el personal médico del club acudió a auxiliar a pasajeros que habían resultado heridos en otros sectores del tren.

Ante la situación, los integrantes del equipo continuaron el trayecto por carretera en un autobús hasta llegar a la capital rusa.

Jugadores de Lokomotiv en pleno entrenamiento. Foto: redes sociales.

Posteriormente, el Lokomotiv confirmó mediante un comunicado que toda la delegación había llegado a su centro de entrenamiento en Moscú y retomado los preparativos para sus próximos compromisos de la Copa y el Campeonato de Rusia.

Jugadores del Lokomotiv celebrando uno de sus goles. Foto: redes sociales.

Por su parte, las autoridades de Vorónezh informaron que los ataques con drones registrados durante esa noche dejaron un saldo de tres personas fallecidas y 39 heridas en la región. Según los reportes citados, los futbolistas no sufrieron lesiones.