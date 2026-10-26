Así fue el golazo de Mateo Messi con el que Inter Miami Sub-12 se consagró campeón

Mateo Messi volvió a destacar en el fútbol formativo de Estados Unidos. El segundo hijo de Lionel Messi anotó en la victoria del Inter Miami Sub-12 frente a Atlético Fortaleza por 4-0, en la final de la Legends Cup 2026, y contribuyó a que el conjunto de Florida se quedara con el título.

El joven atacante fue el encargado de marcar el cuarto tanto del encuentro. Tras recibir un pase desde un costado hacia el centro del área, conectó el balón de primera con una definición sutil que superó al guardameta rival. Después de convertir, corrió a celebrar junto a sus compañeros.

El campeonato representa una nueva alegría para la academia del Inter Miami, donde Mateo juega desde 2023, año en que su padre llegó al club estadounidense. Desde entonces, el pequeño ha participado en distintas competiciones de las categorías inferiores y ha llamado la atención por su capacidad para marcar goles.

Las características de Mateo, según Lionel Messi

Las actuaciones del segundo hijo del capitán argentino ya habían despertado interés en las redes sociales. A comienzos de este año, una jugada individual suya se hizo viral después de que el futbolista superara a varios rivales con regates y terminara la acción con un remate de derecha.

En una oportunidad anterior, Lionel Messi habló sobre las características futbolísticas de sus tres hijos y explicó que cada uno tiene una manera distinta de jugar.

«Thiago es más pensante, más organizador, más medio. Mateo es más delantero, le gusta hacer goles y estar cerca del arco, es inteligente para jugar. Ciro es más explosivo, más encarador, más uno contra uno. Más de hacer su jugada», comentó el astro argentino.

Lionel Messi vuelve a la actividad con Inter Miami

Mientras Mateo celebra el título en las categorías formativas, su padre retomó la actividad con el primer equipo del Inter Miami después de viajar a Oviedo, España, para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

En su regreso a la Major League Soccer (MLS), Messi ingresó en el segundo tiempo de la derrota por 2-0 frente a New York Red Bulls. El argentino no pudo cambiar el rumbo del partido y vio interrumpida una racha de 12 encuentros en los que había participado directamente en goles.

Pese al resultado adverso, el Inter Miami ya tenía asegurada su clasificación a los playoffs, mientras que Mateo sumó una nueva experiencia positiva en su proceso de formación como futbolista.