¡Doblete de Nabil Nacif! Oriente derrota a The Strongest y se mete en la pelea de arriba

Oriente Petrolero consiguió una valiosa victoria este domingo al derrotar por 2-1 a The Strongest en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz. Nabil Nacif fue la figura del encuentro al marcar los dos goles del cuadro verdolaga, en un partido disputado y con emociones hasta el final.

El equipo refinero abrió el marcador mediante Nacif, quien convirtió un penal luego de una falta cometida por el conjunto atigrado. Sin embargo, The Strongest reaccionó al inicio del segundo tiempo y encontró el empate por medio de Sotomayor.

Cuando el partido se tornaba nuevamente parejo, Oriente encontró la fórmula para volver a ponerse en ventaja. Jofré Escobar ingresó al campo y, tras ganar un balón por la banda, habilitó a Nabil Nacif, que sacó un remate cruzado y potente por debajo del arquero Banegas, quien no pudo evitar el segundo tanto refinero.

Con el doblete de su delantero, Oriente Petrolero aseguró tres puntos importantes ante su gente y alcanzó las 37 unidades en el quinto lugar de la tabla de posiciones. De esta manera, quedó a un punto de Real Potosí (Cuarto), que suma 38, y mantiene al rojo vivo la disputa por los primeros lugares del fútbol boliviano.