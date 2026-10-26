¿Quién se llevará el Balón de Oro? Esta es la hora de la gala en Bolivia

Las principales figuras del fútbol mundial se reunirán en Londres para una nueva edición del premio individual más prestigioso de este deporte.
25/10/2026 20:58
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La espera está por terminar. Este lunes 26 de octubre se celebrará la gala del Balón de Oro 2026, una ceremonia que reunirá a las grandes figuras del fútbol internacional para reconocer a los mejores de la temporada 2025-2026.
El evento comenzará a las 16:00, hora de Bolivia, en el London Palladium, en Londres, Inglaterra. Esta edición será especial porque el galardón cumple 70 años desde su creación en 1956 por la revista France Football.
¿Quiénes compiten por el Balón de Oro masculino?
La lista oficial reúne a 30 futbolistas que destacaron durante la temporada. Entre los nominados aparecen Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Vinícius Júnior, Erling Haaland, Harry Kane y Ousmane Dembélé, actual ganador del premio.
Estos son los 30 candidatos:
Jude Bellingham
Pau Cubarsí
Marc Cucurella
Ousmane Dembélé
Luis Díaz
Bruno Fernandes
Gabriel
Erling Haaland
Achraf Hakimi
Harry Kane
Khvicha Kvaratskhelia
Lamine Yamal
Sadio Mané
Marquinhos
Lautaro Martínez
Kylian Mbappé
Nuno Mendes
Lionel Messi
João Neves
Michael Olise
Willian Pacho
Julián Quiñones
Declan Rice
Rodri
Fabián Ruiz
William Saliba
Ferran Torres
Dayot Upamecano
Vinícius Júnior
Vitinha
¿Quién ganó el último Balón de Oro?
El francés Ousmane Dembélé se quedó con el galardón masculino en 2025, después de una temporada destacada con el Paris Saint-Germain. En la categoría femenina, la ganadora fue la española Aitana Bonmatí.
Un premio con siete décadas de historia
El Balón de Oro fue creado en 1956 y tuvo como primer ganador al inglés Stanley Matthews. Desde entonces, se convirtió en uno de los reconocimientos individuales más importantes del fútbol mundial.
La ceremonia de 2026 se celebrará por primera vez en Londres y también premiará a los mejores futbolistas jóvenes, porteros, entrenadores y clubes, tanto en el fútbol masculino como en el femenino.
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