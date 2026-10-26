¿Quién se llevará el Balón de Oro? Esta es la hora de la gala en Bolivia

La espera está por terminar. Este lunes 26 de octubre se celebrará la gala del Balón de Oro 2026, una ceremonia que reunirá a las grandes figuras del fútbol internacional para reconocer a los mejores de la temporada 2025-2026.

El evento comenzará a las 16:00, hora de Bolivia, en el London Palladium, en Londres, Inglaterra. Esta edición será especial porque el galardón cumple 70 años desde su creación en 1956 por la revista France Football.

¿Quiénes compiten por el Balón de Oro masculino?

La lista oficial reúne a 30 futbolistas que destacaron durante la temporada. Entre los nominados aparecen Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Vinícius Júnior, Erling Haaland, Harry Kane y Ousmane Dembélé, actual ganador del premio.

Estos son los 30 candidatos:

Jude Bellingham

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Ousmane Dembélé

Luis Díaz

Bruno Fernandes

Gabriel

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Lamine Yamal

Sadio Mané

Marquinhos

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

Lionel Messi

João Neves

Michael Olise

Willian Pacho

Julián Quiñones

Declan Rice

Rodri

Fabián Ruiz

William Saliba

Ferran Torres

Dayot Upamecano

Vinícius Júnior

Vitinha

¿Quién ganó el último Balón de Oro?

El francés Ousmane Dembélé se quedó con el galardón masculino en 2025, después de una temporada destacada con el Paris Saint-Germain. En la categoría femenina, la ganadora fue la española Aitana Bonmatí.

Un premio con siete décadas de historia

El Balón de Oro fue creado en 1956 y tuvo como primer ganador al inglés Stanley Matthews. Desde entonces, se convirtió en uno de los reconocimientos individuales más importantes del fútbol mundial.

La ceremonia de 2026 se celebrará por primera vez en Londres y también premiará a los mejores futbolistas jóvenes, porteros, entrenadores y clubes, tanto en el fútbol masculino como en el femenino.