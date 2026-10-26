Cerrar
ÚLTIMAS NOTICIAS:
Super deportivo

¿Quién se llevará el Balón de Oro? Esta es la hora de la gala en Bolivia

Las principales figuras del fútbol mundial se reunirán en Londres para una nueva edición del premio individual más prestigioso de este deporte.

Martin Suarez Vargas

25/10/2026 20:58

Agregar Reduno en
Foto: Balón de Oro 2026.
Bolivia.

Escuchar esta nota

La espera está por terminar. Este lunes 26 de octubre se celebrará la gala del Balón de Oro 2026, una ceremonia que reunirá a las grandes figuras del fútbol internacional para reconocer a los mejores de la temporada 2025-2026.

El evento comenzará a las 16:00, hora de Bolivia, en el London Palladium, en Londres, Inglaterra. Esta edición será especial porque el galardón cumple 70 años desde su creación en 1956 por la revista France Football.

¿Quiénes compiten por el Balón de Oro masculino?

La lista oficial reúne a 30 futbolistas que destacaron durante la temporada. Entre los nominados aparecen Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Vinícius Júnior, Erling Haaland, Harry Kane y Ousmane Dembélé, actual ganador del premio.

Estos son los 30 candidatos:

  • Jude Bellingham

  • Pau Cubarsí

  • Marc Cucurella

  • Ousmane Dembélé

  • Luis Díaz

  • Bruno Fernandes

  • Gabriel

  • Erling Haaland

  • Achraf Hakimi

  • Harry Kane

  • Khvicha Kvaratskhelia

  • Lamine Yamal

  • Sadio Mané

  • Marquinhos

  • Lautaro Martínez

  • Kylian Mbappé

  • Nuno Mendes

  • Lionel Messi

  • João Neves

  • Michael Olise

  • Willian Pacho

  • Julián Quiñones

  • Declan Rice

  • Rodri

  • Fabián Ruiz

  • William Saliba

  • Ferran Torres

  • Dayot Upamecano

  • Vinícius Júnior

  • Vitinha

¿Quién ganó el último Balón de Oro?

El francés Ousmane Dembélé se quedó con el galardón masculino en 2025, después de una temporada destacada con el Paris Saint-Germain. En la categoría femenina, la ganadora fue la española Aitana Bonmatí.

Un premio con siete décadas de historia

El Balón de Oro fue creado en 1956 y tuvo como primer ganador al inglés Stanley Matthews. Desde entonces, se convirtió en uno de los reconocimientos individuales más importantes del fútbol mundial.

La ceremonia de 2026 se celebrará por primera vez en Londres y también premiará a los mejores futbolistas jóvenes, porteros, entrenadores y clubes, tanto en el fútbol masculino como en el femenino.


Mira la programación en Red Uno Play

Comentarios

Más leídas

Más noticias

Más leídas

Más noticias

Temas relacionados