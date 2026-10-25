¡Imparables! Bolivia vence 1-0 a Seychelles en el Mundial Sub-15

La selección boliviana Sub-15 continúa firmando una destacada campaña en el Mundial y Festival de Fútbol de la categoría que se disputa en Azerbaiyán. El equipo dirigido por Cristian Farah consiguió este domingo su tercera victoria consecutiva tras vencer por 1-0 a Seychelles, con una anotación de Matheus Rodríguez.

El triunfo reafirma el buen momento de la Verde, que comenzó su participación con una victoria ante Gibraltar y después goleó 5-2 a Tahití. Ahora, con el resultado favorable frente a Seychelles, el combinado nacional mantiene su invicto y llega motivado a su próximo compromiso.

La selección boliviana ha mostrado efectividad en ataque y solidez para sacar adelante sus partidos, resultados que le permiten ubicarse en lo más alto de su grupo, a la espera del enfrentamiento que cerrará esta etapa.

Bolivia va por el primer lugar

El siguiente desafío para los jóvenes futbolistas será este lunes frente a Paraguay, en un encuentro que puede definir el liderato del grupo. La Verde buscará prolongar su racha positiva y cerrar esta fase con otra alegría para el fútbol boliviano.

Con tres triunfos al hilo, los dirigidos por Cristian Farah mantienen viva la ilusión de seguir avanzando en el certamen y representando al país de la mejor manera en territorio azerbaiyano.