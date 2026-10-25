El Real Madrid sufrió una baja de última hora antes de visitar al Barcelona este domingo en el Spotify Camp Nou. Thibaut Courtois no estará disponible para el clásico debido a un proceso gripal, por lo que el técnico José Mourinho deberá recurrir al ucraniano Andriy Lunin para defender la portería madridista.

Para cubrir la ausencia del guardameta belga, el club incorporó a Illia Voloshyn a la convocatoria. Sin embargo, será Lunin quien asuma la responsabilidad de custodiar el arco blanco en uno de los encuentros más exigentes de la temporada.

La ausencia de Courtois representa un contratiempo para Mourinho, que prepara un partido decisivo para las aspiraciones de su equipo en LaLiga. El Real Madrid se encuentra a seis puntos del Barcelona y necesita un resultado positivo para reducir esa diferencia.

Mourinho prepara cambios en su esquema

La portería no es la única preocupación del entrenador portugués. Mourinho también estudia modificaciones en la disposición de sus jugadores, especialmente en la banda derecha, donde Federico Valverde podría desempeñar una función distinta a la de lateral.

El rendimiento mostrado ante el Leipzig dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico, particularmente por la combinación de Eduardo Camavinga y Bernardo Silva en el mediocampo. Aun así, Aurélien Tchouaméni, que descansó en ese encuentro, aparece como una alternativa para reforzar la zona central.

Jude Bellingham apunta a ocupar un lugar en el equipo titular, mientras que la elección de los centrales continúa abierta entre Dean Huijsen, Antonio Rüdiger e Ibrahima Konaté.

Además, el brasileño Vinícius Júnior será otra ausencia importante, ya que debe cumplir el segundo de los cuatro partidos de sanción que recibió. Su baja abre espacio para otras alternativas ofensivas, entre ellas Yan Diomande.

Barcelona quiere ampliar su ventaja

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega al clásico como líder y con una campaña liguera perfecta: nueve victorias en nueve jornadas. El Barcelona ha marcado 39 goles en el campeonato y pretende aprovechar su condición de local para ampliar a nueve puntos la distancia respecto al Real Madrid.

Sin embargo, los azulgranas también afrontan el encuentro con bajas. Jules Koundé no sería forzado tras sus problemas físicos, por lo que Xavi Espart apunta a ocupar el lateral derecho. La ausencia de Dani Olmo, por su parte, abriría la puerta a Fermín López como mediapunta.

En ataque, Anthony Gordon se perfila como acompañante de Raphinha y Lamine Yamal, en un equipo que buscará recuperarse de la derrota sufrida ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones.

Con Courtois fuera de la convocatoria y varias decisiones tácticas todavía por resolver, Mourinho afronta el desafío de frenar a un Barcelona que llega con mejores números en el campeonato. El clásico pondrá a prueba la capacidad de respuesta del Real Madrid en un momento clave de la temporada.