Cristiano gana más del doble que Messi: la millonaria cifra que recibe al año

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi también se refleja en sus cuentas bancarias. Según las cifras difundidas en el ranking de ingresos presentado, el delantero portugués encabeza la clasificación de los futbolistas mejor pagados del mundo, con 300 millones de dólares al año, más del doble de los 145 millones atribuidos al capitán de Inter Miami.

La diferencia entre ambos asciende a 155 millones de dólares por temporada. En el caso de Ronaldo, que juega en el Al-Nassr de Arabia Saudita, sus ingresos combinan las ganancias vinculadas a su contrato futbolístico con los acuerdos comerciales asociados a su imagen. Messi, por su parte, desarrolla su carrera en Estados Unidos, donde también cuenta con importantes fuentes de ingresos comerciales.

Detrás de las dos grandes figuras aparece Kylian Mbappé, del Real Madrid, con 100 millones de dólares anuales. El cuarto puesto corresponde a Erling Haaland, con 85 millones, mientras que Vinícius Júnior ocupa la quinta posición con 76 millones.

La clasificación también refleja el crecimiento económico de las nuevas generaciones. Lamine Yamal, una de las principales promesas del Barcelona, figura en el sexto lugar con ingresos anuales de 55 millones de dólares, por delante de Sadio Mané, que alcanza los 54 millones.

El listado de los diez futbolistas con mayores ingresos se completa con Jude Bellingham, con 45 millones; Harry Kane, con 42 millones; y Mohamed Salah, con 40 millones de dólares al año.

Los diez futbolistas mejor pagados

Cristiano Ronaldo: 300 millones de dólares. Lionel Messi: 145 millones de dólares. Kylian Mbappé: 100 millones de dólares. Erling Haaland: 85 millones de dólares. Vinícius Júnior: 76 millones de dólares. Lamine Yamal: 55 millones de dólares. Sadio Mané: 54 millones de dólares. Jude Bellingham: 45 millones de dólares. Harry Kane: 42 millones de dólares. Mohamed Salah: 40 millones de dólares.

Las cifras muestran la enorme distancia económica entre Ronaldo y Messi respecto al resto de los jugadores incluidos en el ranking. Más allá de sus actuaciones deportivas, ambos mantienen una presencia comercial de alcance mundial que los sitúa entre las figuras más cotizadas de la industria del fútbol.