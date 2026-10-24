¿Lula o Bolsonaro? Las estrellas del fútbol brasileño revelan de qué lado están

El fútbol y la política vuelven a cruzarse en Brasil. En medio de la contienda por la presidencia, varias figuras del deporte brasileño, entre futbolistas en actividad y exjugadores, han manifestado su respaldo a Luiz Inácio Lula da Silva o a sectores vinculados a la familia Bolsonaro, dejando en evidencia sus distintas posturas políticas, en redes sociales o en palabras públicas.

Entre quienes se han acercado a Lula está Richarlison, delantero del Tottenham y habitual convocado a la selección brasileña. En los últimos días, el atacante protagonizó una disputa pública con Flávio Bolsonaro por un conflicto relacionado con una isla que asegura haber comprado en 2020. El jugador también llamó a sus seguidores a participar en las elecciones y ha mostrado cercanía con el actual mandatario.

Otro nombre vinculado a esa corriente es Paulinho, futbolista del Palmeiras, quien publicó un mensaje en favor de Lula y destacó la importancia de las políticas públicas para las personas de sectores populares. También Ary Borges, integrante de la selección brasileña femenina, compartió contenido en redes sociales en apoyo al presidente. En el caso de Raphinha, figura del Barcelona, sus declaraciones sobre las elecciones fueron interpretadas por medios brasileños como una señal de cercanía con Lula, aunque no expresó un respaldo explícito.

En la otra vereda aparece Neymar, una de las principales figuras del fútbol brasileño en los últimos años. El delantero del Santos publicó imágenes relacionadas con su participación en la primera vuelta electoral, en las que realizó un gesto con los dedos que fue interpretado como una referencia al número 22, asociado a la campaña de Bolsonaro. Además, su compañero llevaba una pegatina del Partido Liberal, formación política vinculada a la familia del expresidente.

Entre los exjugadores que respaldan al bolsonarismo figuran Felipe Melo, reconocido por su afinidad con Boca Juniors, y Romário, campeón del mundo con Brasil en 1994 y actual senador por el Partido Liberal. También se encuentra Renato Gaúcho, exfutbolista y entrenador, quien declaró públicamente su voto por Bolsonaro. A esta lista se suma Dani Alves, quien difundió un video religioso en el que hizo referencia al número 22.

Por su parte, entre las figuras retiradas que han manifestado su apoyo a Lula están Juninho Pernambucano, Raí, Walter Casagrande y Vanderlei Luxemburgo, todos con trayectorias reconocidas en el fútbol brasileño.

CANDIDATO A ELECCIONES EN BRASIL:

Lula candidato a presidente en Brasil. Foto: redes sociales.

Flávio Bolsonaro, candidato a presidente de Brasil. Foto: redes sociales.

Así, mientras Brasil atraviesa una nueva disputa electoral, las declaraciones y publicaciones de sus referentes deportivos generan atención más allá de las canchas y muestran cómo las preferencias políticas también forman parte del debate entre las figuras del fútbol.