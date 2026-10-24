¡Debut soñado! Bolivia vence 2-0 a Gibraltar en el Mundial Sub-15

La selección boliviana Sub-15 arrancó con el pie derecho su participación en el Mundial Sub-15 de la FIFA 2026. Este sábado, el combinado nacional derrotó por 2-0 a Gibraltar y sumó sus primeros tres puntos en el certamen que se disputa en Bakú, Azerbaiyán.

El primer tanto llegó a los 10 minutos, cuando Isai Gutiérrez encontró el camino hacia la portería rival para adelantar a la Verde. Posteriormente, a los 38 minutos, Sam Brydges anotó en su propia meta y amplió la ventaja boliviana, resultado que se mantuvo hasta el final del encuentro.

Bolivia forma parte del grupo V, donde comparte zona con Gibraltar, Paraguay, Seychelles y Tahití. Con este resultado, el equipo nacional inicia su camino en la competición con una victoria.

El torneo, que celebra su primera edición, se desarrolla del 24 al 30 de octubre en Azerbaiyán. Una de sus principales particularidades es el formato de juego, con partidos de ocho jugadores por equipo y dos tiempos de 20 minutos.