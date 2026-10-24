¿Quién es? confirman al árbitro para el clásico español entre Barcelona y Real Madrid

Juan Martínez Munuera será el encargado de impartir justicia en el primer Clásico de la temporada entre Barcelona y Real Madrid. El árbitro alicantino, de 44 años, fue elegido por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) para dirigir uno de los encuentros más esperados del fútbol español.

Con una amplia trayectoria en la máxima categoría, Martínez Munuera afrontará su quinto Barcelona-Real Madrid. Su experiencia será un factor importante en un partido que llega condicionado por las críticas al arbitraje y las tensiones entre ambos clubes.

El ambiente previo al encuentro ha estado marcado por las diferencias entre Barcelona y Real Madrid en torno al caso Negreira, además de los cuestionamientos al estamento arbitral tras recientes decisiones polémicas. En ese contexto, el CTA apuesta por un colegiado con experiencia para manejar un compromiso de alta exigencia.

Martínez Munuera, que se encuentra en excedencia de su trabajo como policía, dirige partidos de Primera División desde 2013 y es árbitro internacional desde 2015. Su trayectoria y experiencia en encuentros de máxima presión respaldan su designación para el Clásico de este domingo.