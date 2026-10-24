Luto y dolor en la MMA: asesinan a tiros a joven luchador de 26 años

La comunidad de las artes marciales mixtas (MMA) en Francia está de luto por la muerte de Pengo Bossio Wangi, un luchador amateur de 26 años que fue asesinado a tiros el viernes en un ataque ocurrido entre Trappes y La Verrière, en el departamento de Yvelines.

Según informó el medio francés L'Équipe, el presunto autor del ataque habría intentado agredir a personas de origen inmigrante. La muerte del deportista causó conmoción entre quienes compartieron con él entrenamientos y competiciones, especialmente en la Academia Atch, donde era conocido por su compromiso con el deporte y su trato con los demás.

Bossio Wangi tenía siete combates como amateur, con un balance de tres victorias y cuatro derrotas. Competía entre las categorías wélter y mediano, y buscaba abrirse camino en una disciplina que practicaba con dedicación. Algunas imágenes de sus peleas, incluida una disputada en diciembre de 2024 en un evento de la organización GFight, muestran parte de su recorrido deportivo.

El director de la Academia Atch, Stéphane “Atch” Chaufourier, expresó su dolor por la pérdida y lo recordó como una gran persona. El club también destacó su actitud respetuosa y su disposición para motivar a sus compañeros a mejorar.

Uno de los testimonios más emotivos fue el de Agathon Ebessa, quien se enfrentó a Bossio Wangi en dos ocasiones durante 2024 y ganó ambos combates, uno por nocaut técnico y otro por sumisión. Pese a la rivalidad dentro de la jaula, ambos habían compartido gimnasio y conversaciones sobre sus familias y proyectos personales.

Ebessa recordó que su rival le había prometido una revancha después de una de sus derrotas. Ahora, aquel desafío deportivo quedó sin posibilidad de cumplirse. “Era un buen tipo, un verdadero rival”, expresó al despedirlo, con un mensaje de paz para quien fue su compañero de entrenamiento y adversario en la competición.

La muerte de Bossio Wangi deja de luto a una comunidad que hoy recuerda no solo al peleador que buscaba progresar en las MMA, sino también al joven que compartía sus sueños y animaba a quienes lo rodeaban.